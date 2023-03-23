Крупнейший крымский банк выдал больше 1 миллиона кредитных карт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредитная карта – удобный финансовый инструмент, позволяющий одолжить у банка некрупную сумму до зарплаты. Можно расплачиваться за покупки в супермаркете, оплачивать билеты в кинотеатрах или купить нужную вещь на распродаже в магазине, а потом закрыть долг с получки.

Крымский банк РНКБ начал выдавать кредитные карты с 2016 года. В 2023 году количество выданных клиентам кредиток превысило 1 миллион штук. Только с начала 2023-го РНКБ выдал около 17 тысяч таких карт. В марте владельцы кредиток в день тратили по 220 миллионов рублей.

- Такая активность связана с подготовкой к весенним праздникам, а также с преимуществами использования кредитных карт с учетом обновленных условий, - отмечают в РНКБ.

В банке напомнили, что в прошлом году льготный период по кредитной карте увеличился с 55 до 115 дней. За расчеты такой картой клиенты могут получить кешбэк до 5%, участвуя в программе лояльности. Полные условия программ можно изучить на официальном сайте банка. Суть в том, что кешбэк начисляется за траты в четырех разных категориях. Например, в марте можно вернуть 5% от трат за покупку цветов, 3% - от походов в кафе и рестораны, 2% кешбэка при тратах в отелях и турагентствах, 1% - от покупок в супермаркетах.

По данным РНКБ, чаще всего кредитками расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также в магазинах одежды и обуви, парфюмерии и косметики. Периодически оплачивают и проживание в отелях.

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ

Оформить заявку на получение кредитки можно онлайн – на официальном сайте РНКБ. Далее дождитесь одобрения банка прямо на сайте, а потом заберите готовую карту в ближайшем операционном отделении.

В банке также напомнили, что все, у кого была оформлена кредитная карта с льготным периодом в 55 дней, могут самостоятельно увеличить его до 115-ти дней в обновленной версии мобильного приложения РНКБ. Но для того, чтобы эта функция была доступна, нужно погасить текущую задолженность по кредитке. Итак, чтобы продлить грейс-период по карте, нужно нажать на иконку кредитки в приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода». В РНКБ отметили, что помимо увеличенного беспроцентного периода, у карты есть и другие преимущества – бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 миллиона рублей. Кроме того, льготный период распространяется на все покупки и даже на снятие наличных.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТКОЙ

В течение более чем трех месяцев можно использовать деньги на карте, и проценты за них начисляться не будут. При этом нужно соблюдать два простых правила: вернуть деньги на карту до окончания льготного периода и ежемесячно вносить обязательный платеж, который составляет 5% от общей суммы задолженности на первое число месяца. Вся сумма обязательного платежа в льготном периоде идет в погашение основного долга по кредитной карте. Тогда льготный период будет продлеваться, и для расходов каждого последующего месяца будет действовать новый льготный период. Нарушать это правило не стоит, потому что тогда условие грейс-периода не будет выполнено, и на задолженность начислят проценты за весь срок пользования кредитными средствами, возникнет просрочка.

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