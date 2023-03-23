Путешествуем с картой «Мир» от РНКБ: быстро, удобно и безопасно

Фото: rncb.ru

Уже совсем скоро наступит сезон отпусков. Опытные путешественники знают толк в комфорте и ценят удобство во всем. Это касается и средств передвижения, и отелей, и финансовой доступности услуг. Если вы не собираетесь отдыхать в отдаленном месте без цивилизации, то банкоматы и терминалы для расчетов найдутся практически везде. А значит нужно взять с собой в путешествие банковскую карту. Рассказываем, почему стоит оформить карту платежной системы «Мир».

Удобство и надежность

Российская банковская система «Мир» работает надежно, и большинство российских банков выпускают карты именно этой системы. Не стал исключением и крупнейший крымский банк РНКБ. В пределах России картой можно спокойно расплачиваться в супермаркетах, магазинах, аптеках, кафе и отелях, а также переводить деньги между счетами. Приятным бонусом в этом году для путешественников станет и отсутствие комиссии при снятии наличных. Конечно, не во всех банках. Больше всего повезло владельцам карт РНКБ, ВТБ и «Открытие» могут снимать и вносить наличные, не оплачивая комиссию, в терминалах всех этих трех банков. Лимиты же на пополнение карточных счетов и снятие денег будут зависеть от тарифного плана банка, который выпустил карту.

Еще один бонус для владельцев карт «Мир» - возможность оплачивать проезд в общественном транспорте. И не только в Крыму, но и в других российских городах. К бесконтактной системе оплаты проезда подключились более чем в 79 регионах страны. Расплачиваться можно в метрополитене Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. В некоторых регионах действуют скидки, когда проезд оплачивают картой.

Безопасность

Банковскую карту удобнее использовать в поездках, потому что нет риска лишиться наличных денег. Купюры могут вытащить из кошелька или кармана, пока вы спите. С цифровыми средствами такого не случится. Если вдруг карта будет утеряна, можно заблокировать ее и перевыпустить новую. Все средства останутся в целости и сохранности.

Интернет-платежи с картами «Мир» тоже защищены. Так, действует система защиты платежей MirAccept. Суть в том, что перед оплатой товара или услуги онлайн, пользователь должен ввести специальный пароль: эти цифры банк присылает смс-сообщением на мобильный телефон, привязанный к карте. Обновленная версия MirAccept 2.0 позволит использовать другие способы подтверждения покупки, помимо привычного кода из сообщения.

Бонусы и кешбэки

Клиенты банков получают бонусы не только от платежной системы, но и от «родного» кредитного учреждения. Кроме того, выгода от программы лояльности системы «Мир» суммируются с банковскими «плюшками». Итак, можно получить кешбэк до 20% с покупок от платежной системы, плюс, участникам программы лояльности РНКБ начислится хороший бонус от покупок в марте. Так, пользователи карт крупнейшего крымского банка в марте получат 5% кешбэка за покупку цветов, 3% - за кафе и рестораны, 2% - за отели и турагентства и 1% - за супермаркеты.

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