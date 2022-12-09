В Крыму присяжные признали виновной няню, до смерти избившую семилетнего мальчика

Шокирующий случай произошел в Симферополе в ноябре 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киевском районном суде Симферополя коллегия присяжных заседателей признала виновной сиделку, которая до смерти избила маленького подопечного с тяжелым заболеванием. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщину сочли виновной в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.

Об этой страшной истории «Комсомолка» уже сообщала ранее. В ноябре прошлого года силовики нашли в одном из частных домов крымской столицы тело семилетнего мальчика с инвалидностью. Он умер, захлебнувшись рвотными массами после получения черепно-мозговой травмы.

Выяснилось, что сиделкой мальчика была 62-летняя жительница Красногвардейского района. В тот злополучный день она находилась вместе с ребенком, однако, внезапно воспылала к нему ненавистью.

- Женщина нанесла несовершеннолетнему удары ладонью по голове и неоднократно бросала его на диван с твердой поверхностью, - отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

По подозрению в совершении преступления силовики задержали няню мальчика. Позже она во всем призналась. Фото: Следком Крыма и Севастополя

От полученных травм несчастный ребенок скончался на месте. По подозрению в совершении страшного преступления силовики и задержали няню семилетнего инвалида. Она призналась, что несколько раз бросила мальчика на кровать из-за того, что он много плакал.

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