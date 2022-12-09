Побольше сухоцветов: крымский дизайнер рассказала, как модно нарядить елку к Новому году

Золотые оттенки в сочетании с белым - по-прежнему в тренде в этом сезоне Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предновогодний ажиотаж в этом году начался как никогда рано. Желая привлечь покупателей, уставших от суеты и тревожных новостей, магазины выставили праздничные товары и украсили торговые залы еще в конце ноября, а в первых числах декабря у многих уже стояли нарядные елки.

О трендовых направлениях в украшении лесных и искусственных красавиц КП-Крым рассказала флорист, декоратор с 23-летним стажем из Симферополя Лина Шуленко.

Уже несколько сезонов, по словам специалиста, популярным остается оформление новогодних елок в нюдовых тонах. Любители нюда даже елки выбирают бледно-розовые. На пике популярности по-прежнему «классика» и сочетание белого с золотом или серебром. Держится в тренде и изумрудный.

Украшения в нюдовых оттенках популярны уже несколько сезонов

Изумрудный и все, что с ним сочетается, остаются. Это розовый, серебряный, золотой, а также все оттенки кораллового. Это будет очень яркая, восточная елка. Красная и синяя гамма также модны в этом году, поскольку связаны с водой и Водяным Кроликом, который является символом 2023 года, - рассказала Лина Шуленко.

Общемировым трендом в оформлении новогодних елок, по словам декоратора, продолжает оставаться рустикальный стиль. Это игрушки из дерева, бумаги, элементы вторичной переработки вещей и все, что сделано своими руками.

- Все спокойное, близкое к деревенскому. Например, пряники ручной работы, которые потом можно съесть. Это возрождение старинных традиций, когда на елку вешали сладости, а после праздников их разбирали и съедали дети. Это то, что сейчас идет по миру, - отмечает декоратор.

При этом Европа, откуда, собственно, и пришла в Россию традиция украшать новогодние елки, все больше переходит на бюджетное оформление, говорит специалист. Елку украшают по минимуму, например одними китайскими фонариками или их аналогами. Это «бюджетный минимализм», когда деньги тратятся не на декор, а идут на благотворительность или посадку живых елок на улицах города.

Съедобные игрушки тоже станут хорошим украшением Фото: Архив "КП"

Ну а новомодным украшением новогодних красавиц в этом году станет использование сухоцветов.

- В украшение включают пампасную траву, артишоки, какие-то метелки. Эти элементы пришли из свадебных композиций, - рассказывает Лина Шуленко.

Что касается украшения офисов, то здесь на пике популярности елки в стиле хайтек и лофт. Для их изготовления используют металлические конструкции в виде кубов или пирамидок, нагромождение которых разбавляют гирляндами.

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