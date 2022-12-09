Поправилась на 10 кг и научилась лепить пельмени: крымчанин, сделавший предложение филиппинке в троллейбусе, рассказал о жизни с возлюбленной

Александр и Пресил познакомились на Филиппинах. Фото предоставлено героями публикации.

Симферополец, сделавший необычное предложение руки и сердца возлюбленной из Филиппин, рассказал, как помогает девушке адаптироваться к жизни в Крыму. Пара, напомним, познакомилась во время поездки Александра на Филиппины. Из-за коронавируса общение происходило онлайн, но как только ограничения ослабили, девушка вылетела в Крым.

Здесь ее ждал сюрприз: украшенный шариками и баннерами старый троллейбус, который Александр подогнал к остановке возле Крымского федерального университета (туда девушка поступила, чтобы изучать русский язык), и предложение руки и сердца. Тогда, заплакав, Пресил сказала Александру «да».

НЕ СМОГЛИ УЗАКОНИТЬ БРАК

Спустя десять месяцев «Комсомолка» поинтересовалась, как сложилась дальнейшая судьба молодых людей. Оказалось, что официально расписаться в Крыму паре не удалось. Из-за санкций, введенных против России, с Филиппин не могут выслать недостающие документы. Без справки о том, что девушка не замужем, ЗАГС в Симферополе влюбленных не расписывает.

Пожениться в Крыму пара не смогла из-за недостающей справки с Филиппин. Фото предоставлено героями публикации.

Поэтому Александр и Пресил отправились на острова сами: и нужные бумаги забрать, и родню повидать. Тем более, что будущей супруге Александр обещал раз в год обязательно ездить на родину. Там, кстати, у девушки, живут три брата и четыре сестры.

КРЫМ ПОХОЖ НА ФИЛИППИНЫ

Что касается Крыма, то он, по мнению Пресил, очень похож на Филиппины, где тоже практически нет зимы, а летом очень жарко. В Крыму девушка впервые прокатилась на снегоходе, узнала, что такое осень и побывала в дельфинарии.

- Одна из вещей, из-за которых мне трудно адаптироваться, это язык. А еще сложно подходить к людям. Большинство из них серьезные, - рассказала КП-Крым девушка.

Кроме русского языка, который, как по Задорнову, мало знать, «его надо понимать», Пресил нелегко далось привыкание к крымским продуктам. Но тут помогла будущая свекровь - ее блюда девушке пришлись по душе.

Филиппинскую родню Пресил познакомили с русскими пельменями.

ЗА СЧЕТ РУССКОЙ КУХНИ ПОПРАВИЛАСЬ НА 10 КГ

Уже спустя 3-4 месяца к русской кухне девушка привыкла настолько, что начала набирать вес, признается молодой человек.

- За девять месяцев Пресил поправилась, наверное, на 10 килограммов, и это ей идет! Была 46, а теперь весит 56 килограммов, - признался парень.

В августе у девушки закончилась ускоренная программа изучения русского языка, и Пресил продолжила обучение по специальности «Туризм». Это было ее мечтой, признается Александр. Но учиться среди русскоговорящих студентов оказалось еще сложнее. Однако молодые люди решили, что это будет отличной языковой практикой.

- В университете уже появились подруги, которые немного говорили на английском. И теперь они общаются вперемешку на английском и русском, - рассказывает крымчанин. – Кстати, в первое время Пресил очень переживала, что у нее нет друзей здесь, доходило даже до слез.

В Крыму у девушки появились подруги. Фото героя публикации.

УБЕДИЛИ РОДНЫХ, ЧТО В КРЫМУ СПОКОЙНО

Волнений будущей семье добавили события на Украине и объявленная президентом России специальная военная операция. Филиппинские родственники стали просить Пресил вернуться домой, но их все же удалось переубедить. Им объяснили, что ситуация в России спокойная. А когда Александр предупредил девушку, что его могут призвать в рамках частичной мобилизации, Пресил твердо сказала: «Я пойду с тобой».

- Так уж сложилось, что Филиппины отчасти проамериканские, и новостные каналы - тоже. Но все же семью Пресил удалось убедить, объяснить, что на территории Крыма мы живем нормально. Да, есть сложности с работой из-за закрытия аэропорта. Так как моя сфера деятельности связана с туризмом, а туристов в этом году было мало, и мой доход снизился на 90%. Конечно, это очень влияет на многие аспекты жизни. Но, надеемся, что скоро все наладится, - отмечает симферополец.

Сейчас Александр и Пресил отдыхают на островах.

Уже месяц крымчанин с будущей супругой находятся на Филиппинах. Лепят пельмени и ездят по красивым местам, посещают пляжи, водопады и помогают брату девушки с ремонтом дома.

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