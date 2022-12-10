Судьба годовалой малышки из приемной семьи в Симферополе до сих пор не определена: суд перенес рассмотрение дела

Опекунами малышки Никулины стали в январе, но уже в апреле суд постановил передать девочку биологическому отцу. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Железнодорожный районный суд Симферополя перенес рассмотрение дела о спорной опеке над годовалой девочкой, которую после смерти матери сначала отправили на удочерение, а потом решили передать биологическому отцу. Заседание, назначенное на 9 декабря, перенесли на 13 января из-за необходимости привлечь к процессу прокуратуру.

- Это нужно, поскольку дело касается малолетнего ребенка. Надеемся на профессионализм прокурора, - сообщила КП-Крым опекун девочки Юлия Никулина.

Напомним, семья Никулиных добивается отмены постановления об отцовстве, принятом Департаментом по делам детей администрации Симферополя. По документу отцом ребенка признается Роман Р., который проживал с матерью девочки до ее рождения, правда, никак не проявлял себя, в результате чего малышка была отправлена в детдом. Именно из приюта двухмесячную Настю и забрала молодая семья. Однако стать официальными родителями Никулины не успели. Суд постановил вернуть ребенка отцу.

Маленькая Настя живет с Никулиными уже больше десяти месяцев. В дальнейшем, если суд примет их сторону, семейная пара планирует дать ей имя Лиза. Так молодые родители хотели назвать своего ребенка, которого, увы, иметь не могут.

Перед тем, как удочерить девочку, Никулины прошли школу приемных родителей и собрали множество справок от врачей. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Журналист КП-Крым ранее побывал в доме Никулиных. У девочки есть все необходимое, она очень любознательна и дружит с котом. Семья переживает, что переезд к отцу может быть небезопасным для жизни и здоровья Насти. Мужчина в прошлом был судим по статье о наркотиках и злоупотреблял алкоголем. По утверждению Никулиных, Романа и сейчас часто видят нетрезвым. Сам он уверяет, что «не алкоголик», а если и пьет, то только потому, что один. Обещает измениться, как только в доме появится ребенок.

Роман не работает, но уверяет, что деньги на содержание дочери у него есть. Кроме того, планирует сдавать в аренду часть дома, в котором собирается жить с ребенком. А помогать воспитывать малышку, по его словам, будет бабушка. Она же является опекуном двух старших братьев Насти от первого брака матери (мальчикам 7 и 13 лет).

Правда пока на встречах с дочерью Роман не настаивает. Говорит, что ждет окончательного решения суда (хотя и подал встречный иск о передаче ему ребенка) и приводит себя в порядок после травмы. По его словам, совсем недавно он упал и повредил руку.

При этом за все время этого громкого судебного процесса Роман, как рассказывает Юлия Никулина, только раз гулял с ней и дочкой в парке. Судьбой ребенка, по ее словам, интересуется все больше по телефону, да и то нечасто. В последний раз звонил Никулиным, чтобы поздравить Настю с Днем рождения 5 ноября.

Роман планирует жить с дочкой в этом доме. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Никулины тем временем оббивают пороги всевозможных инстанций с просьбой оставить девочку с ними. Соответствующие письма направлены и детскому омбудсмену, и Генеральному прокурору РФ.

- Чтобы стать родителями мы прошли школу приемных родителей, психологическое собеседование. Доказали, что здоровы, предоставили справки от психиатра, нарколога и из полиции, что мы безопасны для ребенка, что сможем ее воспитывать и заботиться о ней. А что понадобилось сожителю биологической матери? Просто прийти в опеку с паспортом и сказать, что он отец. Говорят, не важно, что он судим и выпивает, он же родной отец и подобных семей много. Но это ненормально и неправильно, - написала молодая женщина у себя в соцсети.

Тем временем петицию в поддержку Никулиных подписали уже больше 12 тысяч человек. Главу Крыма Сергея Аксенова просят взять ситуацию на личный контроль и содействовать ее разрешению в интересах ребенка.

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