В небе над Симферополем сработала ПВО

Крым защищен от внешних угроз Фото: Надежда ДАЦЮК

Над Симферополем вечером 10 декабря сработала система ПВО. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации,- написал глава республики у себя в Telegram.

В соцсетях местные жители сообщают о двух мощных хлопках, которые было слышно во многих районах городах. Отголоски также слышали в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Напомним, 23 ноября системы ПВО сбили пять БПЛА над Черным морем и Севастополем.

Ранее Сергей Аксенов исключил попадание в ближайшее время американских ракет на территорию Крыма. По его словам, сейчас оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности полуостров был защищен со всех сторон.

В Крыму тем временем продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности. Меры безопасности усилены на всех объектах жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспортной инфраструктуры.

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