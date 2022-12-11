Появилось видео работы системы ПВО над Симферополем 11 декабря

По всему полуострову продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субботний вечер в Симферополе немного встревожил местных жителей. Во всех районах города были слышны два мощных хлопка. Как оказалось позже, над крымской столицей успешно сработала система ПВО. Об этом позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, все службы, которые отвечают за безопасность, работаю в штатном режиме. Он попросил сохранять спокойствие и верить лишь официальной информации.

О работе противовоздушной безопасности также сообщил и советник Аксенова Олег Крючков. Он записал видео, в котором попросил крымчан не паниковать и продолжать сохранять спокойствие, ведь система безопасности работает надежно. Он также выложил кадры, на котором видно, как сработала система ПВО.

Заметим, по всему полуострову продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности, поэтому все меры безопасности в Крыму были усилены на всех объектах жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспортной инфраструктуры.

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