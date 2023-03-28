Пьяный симферополец устроил ДТП с пострадавшим, скрылся и получил три года условно

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Жителя Симферополя 1984 года рождения приговорили к трем годам лишения свободы условно за то, что он пьяным устроил ДТП, в результате которого человек получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Авария произошла в середине апреля 2021 года в Куйбышево. Пьяный симферополец ехал за рулем Hyundai Solaris. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. В результате ДТП пострадал водитель второго авто. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. У него диагностировали разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение, ушибы и ссадины головы.

Вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, а также помочь пострадавшему, симферополец скрылся с места происшествия. Было заведено уголовное дело. На суде житель крымской столицы полностью признал свою вину.

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и на такой же срок запретили управлять транспортными средствами. Кроме того, водитель Ford подал иск, и суд его удовлетворил.

– Подсудимый обязан выплатить пострадавшему миллион рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб в размере 356 230 рублей... Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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