В 2022 году клиенты крупнейшего крымского банка оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн-расчетов

Виртуальная карта почти ничем не отличается от обычной. Фото: rncb.ru

За 2022 год клиенты крупнейшего крымского банка оформили больше ста тысяч виртуальных карт. Такие карты не выпускаются в физическом носители (пластике), но у них есть банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем в два раза, потому что клиенты оценили преимущества онлайн-платежей, для которых не нужен пластик.

Виртуальная карта почти ничем не отличается от обычной. Она, как и пластиковый носитель, обладает полным функционалом обычной карты, и в том числе обеспечивает быструю и безопасную оплату покупок в интернете. Кроме того, на ней можно хранить деньги и совершать с ее помощью переводы на другие карты и счета, оплачивать коммунальные услуги и прочее. Эту карту также можно добавить в платежное приложение Mir Pay – и производить оплату смартфоном в обычных магазинах. Открыть виртуальную карту можно самостоятельно без визита в офис с помощью мобильного приложения РНКБ 24/7.

Почти две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, а еще треть – покупки в онлайн-магазинах. За 11 месяцев 2022 года количество операций по таким картам составило 2,7 млн штук – это примерно в 3 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Сумма операций за 11 месяцев 2022 года составила 505,6 млн рублей, что в 2,5 раз больше аналогичного показателя 2021 года. Абсолютными лидерами среди получателей платежей виртуальными картами РНКБ являются крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году составил 1179 рублей.

Стоит отметить, что клиенты, которые регулярно делают покупки при помощи виртуальных карт, гораздо реже становятся жертвами мошенников, ведь это намного безопаснее. В том числе они знают основное правило безопасности - что номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в Интернете на проверенных сайтах, но нельзя говорить посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.