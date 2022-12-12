«Моя победа стала поводом для скандала»: крымчанка, представившая Россию на конкурсе «Мисс Туризм Мира 2022» во Вьетнаме, столкнулась с волной негатива

На конкурсе во Вьетнаме крымчанка Юлия Павликова представила Россию. Фото: Miss Tourism World

Крымчанка Юлия Павликова вошла в Топ-5 финалисток конкурса «Мисс Туризм Мира 2022», который завершился во Вьетнаме, и заняла третье место на мировом пьедестале.

На конкурс, который стартовал в Ханое 17 ноября и длился двадцать дней, супермодель была делегирована Министерством курортов и туризма республики Крым и официально представляла Россию.

Победа спровоцировала бурю негатива в ее адрес, призналась девушка КП-Крым. Организаторов обвинили в неуважении к политической ситуации в мире.

- Сразу после конкурса иностранные СМИ начали задавать мне оскорбительные вопросы, а для многих моя победа и вовсе стала поводом для скандала. «Россию пустили в Топ-5, а Украина не вошла даже в число Топ-12», - это были первые комментарии, которые поступили в социальные сети организаторам,- рассказала крымчанка.

Сама Юлия уверена, что несмотря на все преграды и организованную травлю, выступила крымчанка достойно. При этом, по признанию модели, она рассчитывала на лучший результат.

- Объективно для меня первое место должна была занять филиппинка. Но не всегда на конкурсах распределяют места справедливо. И если спросить любую участницу, то все в один голос скажут, что первое и второе места должны были занять Россия и Филиппины, - считает Павликова.

Крымчанка заняла третье место на мировом конкурсе. Фото: Юлия Павликова/Instagram*/Социальная сеть запрещена на территории России.

Корону «Мисс Туризм Мира 2022» получила Эрина Ханава из Японии. В пятерку лучших также вошли представительницы Филиппин, Вьетнама, России и Нигерии. Любопытно, что эти же девушки на протяжении всего месяца, пока длился конкурс, были хорошими подругами и соседями по комнатам.

- Я жила с Филиппинами, а Нигерия вместе с Японией. Вьетнам был принимающей стороной. Очень приятно, что мы пришли к финалу и разделили главные места вместе,- говорит супермодель из Крыма.

Пятерка финалисток "Мисс туризм Мира 2022". Фото: Юлия Павликова/Вконтакте

Кроме главного приза, организаторы учредили семь специальных номинаций, одна из них – «Business Woman» - досталась Юлии Павликовой. Кроме того, керчанка получила приглашение стать членом жюри конкурса в следующем году. Это при том, что на двух предудыщих мировых смотрах - «Мисс Земля» и Miss Grand International,супермодель буквально «выбросили» из финала.

- Мне запомнился момент открытия «Мисс туризм Мира». Я шла первой и вела за собой всех участниц. Это было волшебное шоу с участием вьетнамских артистов на большой сцене. На нас были традиционные вьетнамские наряды, разработанные крупнейшей фабрикой по производству шелка и тканей во Вьетнаме. Все наряды изготовлены из шелка, пошиты в единичном экземпляре и презентованы участницам в качестве подарка. Стоимость такого изделия порядка 1 тысячи долларов, - рассказала девушка.

Для Юлии Павликовой «Мисс Туризм Мира 2022» последний конкурс красоты в карьере, так как возраст участниц подобных смотров ограничен 28 годами.

Крым впервые был представлен на конкурсе "Мисс Туризм Мира". Фото: Юлия Павликова/Instagram*/Социальная сеть запрещена на территории России.

При этом девушка уже достигла невероятных высот. Ее имя внесено в реестр рекордов России по количеству побед, завоеванных на международных и мировых смотрах красоты. Сейчас она претендент на Книгу рекордов Гиннеса, основатель модельного агентства и конкурса «Мисс Туризм Крыма», а также обладательница премии за вклад в дело мира, нравственных ценностей и красоты.

Возвращаться в родной Крым Павликова пока не собирается. Впереди у нее ряд благотворительных мероприятий и пресс-конференций во Вьетнаме.

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