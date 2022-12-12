Как использовать кредитную карту с выгодой: четыре простых правила

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Периодически могут возникать ситуации, когда до очередной получки или премии не хватает нескольких тысяч рублей. Или же из строя может внезапно выйти дорогостоящая деталь в машине. А еще начинается сезон покупки новогодних подарков. И если нужной суммы нет на руках, выручит кредитная карта. Это удобный финансовый инструмент. Только деньги на ней, в отличие от дебетовой, изначально принадлежат не вам, а банку. Но расплачиваться кредиткой может быть даже выгоднее, чем остальными картами, если при этом вовремя погашать долг и учитывать рамки льготного периода. Ниже разберем основные правила использования кредитки.

1. Вносите платежи вовремя

Существуют кредитные карты с различным льготным периодом (его еще называют грейс-период). Это может быть 30, 55 дней или же 115, как у крымского банка РНКБ. Это значит, что в течение более чем трех месяцев можно использовать деньги на карте, и проценты за них начисляться не будут. При этом нужно соблюдать два простых правила: вернуть деньги на карту до окончания льготного периода и ежемесячно вносить обязательный платёж, который составляет 5% от общей суммы задолженности на первое число месяца. Вся сумма обязательного платежа в льготном периоде идёт в погашение основного долга по кредитной карте. Тогда льготный период будет продлеваться, и для расходов каждого последующего месяца будет действовать новый льготный период. Нарушать это правило не стоит, потому что тогда условие грейс-периода не будет выполнено, и на задолженность начислят проценты за весь срок пользования кредитными средствами, возникнет просрочка.

2. Получайте кешбэки и бонусы

За оплату покупок кредитной картой банки зачастую начисляют даже больше бонусов, чем при использовании дебетовой карты. Поэтому тратить весь месяц деньги на кредитке, а потом погашать общий долг с зарплатной карты – очень выгодно. Например, в банке РНКБ с 1 декабря запустили новую программу лояльности для клиентов, и пользователи кредиток могут получать хороший кешбэк при оплате покупок. Например, за траты в отелях на карту возвращается 5% от суммы, в кафе и ресторанах – 3%. Кешбэк начисляется еще и при оплате картой покупки топлива и продуктов.

3. Не используйте кредитку для крупных покупок

Кредитная карта – по сути, дополнительный кошелек, который может выручить при нехватке денег до зарплаты. Поэтому ею лучше расплачиваться за мелкие покупки, продукты. И тратить нужно сумму, которую вы точно сможете вернуть до окончания льготного периода, не допуская просрочки по обязательным платежам, иначе есть риск стать ненадежным для банка заемщиком, испортив свою кредитную историю. Финансовые эксперты советуют не превышать 30%-ный порог от всего доступного кредитного лимита.

А если требуется крупная сумма на ремонт, обучение, дорогостоящее лечение, лучше брать потребительский кредит. Начисленный процент годовых будет ниже, чем при не соблюдении условий льготного периода по кредитке. Плюс, потребительский кредит можно взять на более долгий срок и не бояться выйти за рамки льготного периода по кредитной карте.

4. Планируйте расходы

В начале каждого месяца нужно планировать свои траты на питание, аренду жилья, оплату коммунальных услуг и так далее. Заложите в бюджет и выплату долга по кредитной карте. Чтобы не забыть, настройте в мобильном приложении банка автоплатеж.

Эксперты отмечают, что к деньгам на кредитке нужно бережно относиться, ведь их все же нужно будет возвращать. Если вы хотите оплатить отпуск или покупку крупной бытовой техники с кредитки, учтите, что потом придется на чем-то сэкономить. Все же большая часть крупной покупки должна быть оплачена из накопленных денег, чтобы потом уложиться в льготный период и вернуть деньги банку вовремя.