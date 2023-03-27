Как провести День театра в Крыму и Севастополе 28 марта 2023 года: полная афиша

Театры Крыма и Севастополя порадуют зрителей уже полюбившимися постановками, а также громкими премьерами Фото: "КП" Архив

Ежегодно в конце марта отмечается Всемирный день театра. В этот день во всех учреждениях культуры проходят любимые зрителям спектакли и громкие премьеры. В этом году праздник выпал на традиционный театральный выходной - понедельник. Поэтому посмотреть лучшие спектакли полуострова крымчане и севастопольцы смогут лишь во вторник, 28 марта.

Несомненно, лучший способ порадовать артиста - пойти в театр. «Комсомолка» публикует полную афишу спектаклей, которые пройдут в Крыму и Севастополе в день театра 28 марта 2023 года.

КАКИЕ ПРЕМЬЕРЫ СПЕКТАКЛЕЙ СОСТОЯТСЯ В КРЫМУ 28 МАРТА 2023 ГОДА

В Симферополе ко Дню театра состоится премьера мюзикла «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль покажут в Государственном академическом музыкальном театре РК по адресу Кирова, 17.

- В мюзикле появятся современные гаджеты - смартфоны, ноутбук. Переписку героев повести Германна и Лизы зритель увидит на экране, как в окошке дисплея мобильного телефона, - рассказали в пресс-службе театра.

Начало спектакля в 18:30. Стоимость билетов - от 300 до 800 рублей. Приобрести их можно как в кассе театра, так и онлайн.

КАКИЕ СПЕКТАКЛИ ПОСМОТРЕТЬ В СИМФЕРОПОЛЕ 28 МАРТА 2023 ГОДА

Помимо премьеры «Пиковой дамы», в Симферополе 28 марта можно посетить и другие спектакли. Так, Крымский академический русский драматический театр на Пушкина, 15 покажет сразу две постановки.

Спектакль «Рублевка, 38 БИС» очень современный. Фото: пресс-служба Крымского академического театра имени Горького

На основной сцене театра пройдет концерт Крымского симфонического оркестра «Армения - музыкальное наследие». Зрители смогут окунуться в атмосферу древней истории и культуры Армении. Начало спектакля - 28 марта в 19:00. Стоимость билетов - от 300 до 1200 рублей.

На новой сцене театра крымчан приглашают насладиться комедией «Рублевка, 38 БИС». Постановка будет современной - действие развернется в роскошном особняке на Рублевке. Спектакль поставлен по пьесе Юрия Полякова «Золото партии», написанной в 2016 году.

Начало спектакля, как и на основной сцене, в 19:00. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей.

КАКИЕ СПЕКТАКЛИ ПРОЙДУТ В СЕВАСТОПОЛЕ 28 МАРТА 2023 ГОДА

Севастопольский академический театр имени Луначарского тоже покажет 28 марта 2023 года сразу два спектакля. На основной сцене зрителям представят комедию «Голубка» по мотивам произведения Миклоша Дьярфаша «Проснись и пой».

На сцене Севастопольского театра имени Луначарского покажут сразу две комедии. Фото: Севастопольский театр имени Луначарского

В спектакле прозвучит много песен, которые артисты исполнят вживую. Начало в 18:30. Приобрести билеты можно в кассе культурного учреждения на проспекте Адмирала Нахимова, 6, либо онлайн. Стоимость: от 250 до 1300 рублей.

На малой сцене театра Луначарского в этот же день зрители смогут насладиться постановкой «Анекдот, рассказанный помещиком Лидиным» по мотивам пьесы Александра Сергеевича Пушкина.

Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов в малом зале фиксированная - 1000 рублей.

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