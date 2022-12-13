В Крыму водитель Peugeot насмерть разбился об опору линии электропередачи из-за скользкой дороги

62-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В минувшую субботу, 10 декабря, на автодороге Раздольное - Евпатория произошло смертельное ДТП на скользкой после дождя дороге. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, один человек погиб, еще двое пострадали.

Авария произошло примерно в 09.55 вблизи села Серебрянка.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- 62-летний водитель автомобиля Peugeot не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части влево, совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием транспортного средства, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Водитель, к сожалению, получил несовместимые с жизнью травмы. Еще двоих пассажиров доставили в ближайшее медучреждение с травмами.

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