Борьба с дождями и ветрами: как в Крыму в непогоду меняют водопроводные трубы

В команде «ССР» настоящие профессионалы, которые не боятся плохой погоды. Фото: компания «ССР»

Не секрет, что водоснабжение - один из главных аспектов привычной жизни каждого человека. Большинство людей не задумываются о том, как устроена сложная система водопроводных сетей, но в этом нет необходимости - для того, чтобы вода попала в каждый дом в Крыму, работают тысячи специалистов.

Задачи по обеспечению республики водой выполняются комплексно. Вот уже два года на страже качества водопроводных сетей стоит одна из известных российских компаний, успешно зарекомендовавшая себя по всей стране - «Современные системы реновации». В своей работе «ССР» использует самые современные технологии и материалы отечественного производства. Однако залог успеха - не только оборудование, а в первую очередь коллектив. В команде компании в Крыму - только высококлассные специалисты.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, какую работу регулярно проделывают сотрудники компании «ССР», чтобы каждый житель Крыма был обеспечен водой. Для выполнения поставленных задач быстро и в срок, трудиться приходится в любую погоду. О том, как погодные условия влияют на работу и на какие хитрости приходится идти бригадам «ССР» рассказал заместитель главного инженера компании Константин Бурцев.

БОРЬБА С ДОЖДЯМИ И ВЕТРАМИ

Перед выходом на объект, инженер делает график строительно-монтажных работ, в котором помимо учета количества рабочих, техники и методов предусмотренных проектом, он обязательно учитывает время года и погодные условия .

- Это важно, так как зимой существенно снижается темп работ. Если говорить конкретно о Крымском полуострове , то в основном борьба идет с дождями и ветрами, морозы здесь встречаются в редких случаях, - подчеркнул Константин Бурцев.

Трудиться приходится и в дождь, и в снег. Фото: компания «ССР»

В прошлом году бригады компании «Современные системы реновации» работали в селе Вилино в Бахчисарайском районе, где за три месяца с нуля построили важный для населенного пункта водовод. Если раньше сотрудники «ССР» чаще всего ремонтировали уже существующие водоводы, то в селе Вилино характер работ был совсем иной: нужно было создать современное гидротехническое сооружение, насосные станции, а также проложить трубы в чистом поле.

Усложняли и без того непростую задачу и погодные условия - работы проводились с ноября по февраль, а эти месяцы на полуострове традиционно не радуют теплом. Кроме того, периодически выпадал снег.

ПОСТРОИЛИ ВРЕМЕННУЮ ДОРОГУ

На объекте в селе Вилино сотрудники «ССР» работали буквально в чистом поле. Поэтому чтобы добраться до места пришлось самостоятельно построить временную дорогу - иначе техника попросту не смогла бы проехать.

- Техника у нас была вся вездеходная - с максимальной проходимостью для такой местности. Это и манипулятор 6x6 , и полноповоротные экскаваторы на гусеничном ходу. Но даже такой технике было максимально тяжело работать, так как место с каждым днем становилось как болото, - рассказал заместитель главного инженера компании.

Трудиться в дождь в черте города проще - дождевая вода уходит либо в ливневки, либо по естественному уклону. Несмотря все сложности «полевых» работ, выполнить их все равно удалось в кратчайшие сроки.

- Мы всегда смотрим прогноз погоды не на день, а минимум на неделю. Чтобы спланировать работы - возможно, придется перенести сварку труб или раскопки, - отметил Константин Бурцев.

ДЕЖУРНЫЕ ВСЕГДА НА МЕСТЕ

В большинстве случаев, разумеется, работы не останавливают. Только в самых редких, когда «спастись» от сильного ливня не получается физически. На такие случаи в команде «ССР» имеются дежурные бригады, которые круглосуточно находятся на объекте - откачивают воду из котлованов и следят за ограждениями.

- За рабочих не стоит переживать - они все одеты в соответствующую одежду для таких погодных условий. Также у них есть сушилки и место, где можно отдохнуть, переодеться, пообедать и согреться горячим чаем, - подчеркнул заместитель главного инженера компании «Современные системы реновации».

Для проведения работ в непогоду у компании «ССР» есть свои хитрости. Фото: компания «ССР»

КАК ПРОВОДЯТ РАБОТЫ В ДОЖДЬ

По словам Константина Бурцева, для проведения работ в плохую погоду у компании «ССР» есть свои хитрости.

Так, для сварочных работ создаются специальные укрытия - палатки или шатры, где можно продолжать ремонт водопроводных труб в любую непогоду. Если температура воздуха опускается ниже -5 градусов Цельсия, дополнительно устанавливаются и тепловые пушки.

От сильного ветра, по словам Константина Бурцева, спасает только одно - усиление конструкций. В основном, это касается ограждения котлованов. А вот чтобы в них не попадала вода, которая течет по естественному уклону вдоль улицы, бригады рабочих создают отмостки из бетона. Это помогает поменять «русло» дождевой воды и направить поток в сторону от котлована. За оборудование тоже не приходится беспокоиться - современная техника защищена от попадания влаги.

Оборудование тоже используют влагостойкое. Фото: компания «ССР»

СПРАВКА «КП»

Компания «Современные системы реновации» основана в 2014 году, и на сегодняшний день успешно реализует крупные проекты во многих городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, этот список можно продолжать долго. Ключевые направления деятельности «ССР» - проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Главное преимущество используемых компанией технологий - бестраншейные методы восстановления сетей.

Вот уже два года компания работает в Крыму, выполняя проекты повышенной сложности. Стоит отметить, что производство ведется из отечественных материалов самого высокого качества. За восемь лет работы специалистам «ССР» уже удалось реализовать более 200 проектов.