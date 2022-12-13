В Севастополе осудят мужчину, виновного в смерти семьи из четырех человек

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастопольца, виновного смерти целой семьи, ждет суд. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, он обвиняется по статье за причинение смерти по неосторожности.

В ходе проведения ремонта в квартире своей сестры мужчина установил на стене в ванной комнате новый электрический водонагреватель, но не побеспокоился о безопасности работы смонтированной им электросети прибора.

В сентябре 2021 года мужчина с сестрой начали сдавать эту квартиру двум девушкам. Спустя пять месяцев в работе электрического водонагревателя произошел сбой, что привело к пожару. Девушки успели покинуть пылающую квартиру, однако пожар перекинулся на соседнюю. К сожалению, проживающая по соседству семья из четырех человек погибла, отравившись окисью углерода.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и эксперты, назначены и проведены судебные экспертизы, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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