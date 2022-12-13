В Крыму резко похолодает: синоптики прогнозируют мокрый снег и мороз

В Крыму ожидается мокрый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Уже к ночи 14 декабря на полуострове резко похолодает. Ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег. Столбики термометров при этом опустятся до отметки -5 градусов. Морозно в Крыму будет ночью, но и днем уже не так тепло.

- В Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег, - говорится в сообщении крымского гидрометцентра.

Похолодание, по данным синоптиков, принесет с собой южный циклон. На его фоне усилится ветер. Он сменит направление на северо-западный и будет дуть со скоростью 10-15 м/с, местами усиливаясь до 20-25 м/с.

- 14 декабря температура воздуха резко понизится: ночью до 0-5 градусов мороза, днем от нуля до пяти тепла,- сообщает гидрометцентр.

В Симферополе в среду ожидается небольшой снег ночью, на дорогах гололедица. Днем без осадков, температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем +1+3. Уже днем 16 декабря снова потеплеет до 11-13 градусов со знаком плюс.

Температура морской воды в Черном море остается в пределах 12-13 градусов тепла. Это касается побережья Севастополя, Алушты, Ялты и Евпатории. А вот в Азовском море вода остыла до 8 градусов. Всего на градус теплее в Керченском проливе.

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