У 7-летней сироты из Херсонской области, спасенной российскими военными, появится новая семья

Настеньку обнаружили недалеко от линии соприкосновения российские военнослужащие. Она была совершенно одна. Фото: благотворительный фонд "Добро Мира - Волонтеры Крыма"\VK

Семилетняя сирота Настенька, которую обнаружили недалеко от линии соприкосновения в Херсонской области российские военнослужащие, совсем скоро обретет семью. Новые родители уже начали процедуру оформления опекунства. Радостную новость сообщила «Комсомолке» учредитель благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Ранее «КП-Крым» подробно рассказывала о трагической истории девочки, которая еще даже не ходит в школу. Настя оказалась брошена на произвол судьбы собственной матерью. Женщину лишили родительских прав еще до начала спецоперации. Мать никогда особо не занималась девочкой, и даже с точностью ответить на вопрос о том, кто является отцом ребенка, не могла. По словам Валерии Петрусевич, какое-то время за девочкой ухаживали родственники, но после объявлений о вынужденной эвакуации, этих людей никто не видел.

ОБРЕЛА НОВУЮ СЕМЬЮ

Брошенный в одиночестве ребенок не пострадал лишь волей случая: на помощь пришли российские военные и доставили малышку в больницу. Настю обследовали местные врачи - со здоровьем, к счастью, все в порядке. Бойцы за свои деньги купили малышке самое необходимое, а позже крымские волонтеры собрали для девочки теплые вещи, игрушки и канцтовары, ведь в следующем году Настенька должна пойти в первый класс.

Как ранее рассказывала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, первое время малышка жила в медицинском учреждении в Херсонской области. Однако всем было понятно, что эта мера временная - ребенку необходима семья. Наконец, можно с уверенностью сказать, что одна Настенька больше не останется.

- Семью Насте нашли быстро. Если так можно выразиться, выстроилась чуть ли не очередь из родителей. Это не удивительно - такой замечательный ребенок не может быть брошен на произвол судьбы. Новые родители уже подали документы на оформление опеки, - отметила Валерия Петрусевич.

После проведения необходимых бюрократических процедур, Настенька сможет отправиться с любящими ее людьми в новый дом, где больше не будет места предательству.

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