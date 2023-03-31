В Крыму столкнулись Hyundai и «Таврия»: погиб 20-летний водитель

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В пятницу, 31 марта, в Джанкойском районе столкнулись Hyundai Creta и ЗАЗ «Таврия», в результате чего погиб один человек, и еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в селе Новокрымское. 54-летний мужчина ехал за рулем Hyundai по автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск. Водитель решил повернуть налево, но при этом не уступил дорогу «Таврии». В итоге легковушки столкнулись.

В результате ДТП погиб 20-летний водитель ЗАЗ. Кроме того, в аварии пострадал пассажир «Таври». Его увезли в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщили в МВД.

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