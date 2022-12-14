В Крыму не отказываются от планов автономного водоснабжения

Трубопровод компании «ОЭК» будет альтернативным источником, если что-то случится с Северо-Крымским каналом. Фото: компания «ОЭК»

Опасность подрыва дамбы на Каховской ГЭС остается, а с ней и угроза того, что следующей весной Северо-Крымский канал останется сухим. Понижение уровня воды в Каховском водохранилище не позволит закачивать днепровскую воду через головное сооружение, где происходит забор воды в канал. В таком случае Крыму придется вновь рассчитывать только на собственные источники водоснабжения. Благо, за 8 лет водной блокады на полуострове разработали схему автономного водообеспечения, и продолжают постепенно ее реализовывать.

- У нас все водохранилища полные, погода соответствующая, рисков никаких по водоснабжению нет, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Последние 8 лет Крым находился под всевозможными блокадами, в том числе и после перекрытия Северо-Крымского канала. Поэтому даже сейчас, после его запуска, полуостров в части водоснабжения не зависит от днепровской воды, но может использовать вновь открывшиеся возможности для развития.

Наполняемость водохранилищ, как построенных на речках, так и на пути Северо-Крымского канала, составляет около 250 миллионов кубометров. Этой воды хватит Крыму на год, но без учета потребностей в поливе садов и полей. В следующем году площадь поливных земель должна увеличиться до 44 тысяч га за счет днепровской воды. Если она на придет, прежде всего пострадают влаголюбивые культуры, например, рис, к выращиванию которого вернулись только в этом году. Но специалисты водного хозяйства настроены оптимистически и проводят плановый ремонт канала, чтобы подготовить к полноценному запуску весной. Расчет идет на подачу около 280 миллионов кубометров воды, что составляет четверть от показателей закачки украинского периода.

Основные потребители днепровской воды – это сельхозпроизводители и водоканалы Восточного Крыма. Но в 2015 году, когда канал опустел и над Керченским полуостровом нависла угроза обезвоживания, на помощь пришли подземные источники на севере полуострова. Новогригорьевский, Просторненский и Неженский водозаборы, как цеха по подъему воды с глубины 120-150 метров, в каждом из которых по 12 скважин. Сначала воду из них по временному трубопроводу сбрасывали в Северо-Крымский канал, чтобы она уходила дальше на восток, а затем проложили постоянный тракт со сбросной камерой в канал. Эта схема позволяла бесперебойно подавать воду в Феодосию, Коктебель, Судак и Керчь. Параллельно АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) начала строительство новой искусственной реки, на этот раз подземной.

Полностью вся система новой водной магистрали будет готова к 2024 году. Фото: компания «ОЭК»

- Если бы Северо-Крымский канал не открылся, мы бы продолжили подавать воду в его русло с той лишь разницей, что сбросная камера уже находился во Владиславовке, и 67 км вода проходит по подземному водоводу, - отметил Директор филиала «ОЭК-ГТ» Марк Луньков. - С точки зрения безопасности закрытый тракт водоподачи намного стабильнее, чем Северо- Крымский канал, и гарантирует бесперебойную подачу воды. Наш трубопровод будет альтернативным источником, если что-то случится с каналом. Мы же понимаем, что если что-то случится с Каховской ГЭС, уровень воды упадёт и канал может остаться без воды. Обстановка сейчас не спокойная, поэтому альтернативный источник должен быть, который дает уверенность в том, что население останется с водой даже если Северо- Крымский канал останется пустым.

Полностью вся система новой водной магистрали, протяженностью в 217 км, будет готова к 2024 году.