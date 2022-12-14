В Севастополе осудят чиновника за растрату 81 млн рублей, выделенных на поставку аппаратов МРТ

Расследование уголовного дела, объем материалов которого составил 33 тома, к настоящему моменту завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летнего экс-директора департамента здравоохранения Севастополя ждет суд за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В 2015 году обвиняемый, желая освоить бюджетные средства, выделенные на реализацию программы по закупке аппаратов МРТ, заключил госконтракт на поставку оборудования, которое было невозможно поставить в указанные сроки.

- Далее он подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию. На основании этого документа была произведена оплата по контракту из средств субсидии федерального бюджета в размере более 77 миллионов рублей, а также средств бюджета города Севастополя в размере более 4 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В результате контракт исполнен не был, кроме того, пациенты больницы в течение длительного времени не могли получить необходимую медпомощь.

В ходе следствия силовики провели порядка 60 допросов, более 40 осмотров предметов и документов, был также назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела, объем материалов которого составил 33 тома, к настоящему моменту завершено. Далее дело за судом. В пресс-службе УМВД Севастополя уточнили, что мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

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