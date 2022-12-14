«Нынешняя ситуация - экзамен для нашей армии»: Герой России Юрий Ставицкий объяснил, почему наша страна была вынуждена начать спецоперацию

Юрий Ставицкий получил звание Героя России в 1996 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга Фото: Евгений СТОЯНОВ

Герой России - высшая награда в нашей стране. Удостоиться звезды Героя могут лишь люди, совершившие исключительный подвиг. Один из них - крымчанин Юрий Ставицкий.

Военный летчик побывал во многих «горячих точках», он прошел Афганистан, участвовал в первой Чеченской, а также принимал участие в боевых действиях на таджико-афганской границе. Среди его многочисленных наград есть ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За спасение погибавших»… А в 1996-м году Юрий Ставицкий удостоился звания Героя России. В 2000-м году в звании подполковника он был уволен в запас.

«Комсомолка» встретилась с военным летчиком. Юрий Ставицкий рассказал, за что удостоился звезды Героя, вспомнил, как попал в авиацию и рассказал об отношении к спецоперации.

СЛУЖИТЬ РОССИИ

В семье Юрия Ставицкого не было военных - он первый, кто решил посвятить свою жизнь армии. Летчик выбрал будущую профессию по совету друга.

- Он собирался поступать в летное училище и позвал с собой - сказал вместе интереснее. Это был 1971 год. Я понимал, что нужно определяться в жизни - не висеть же на шее родителей. Сразу начал собирать документы, проходить врачебно-летные комиссии. Они были сложные, много кто отсеялся еще на первых этапах, - говорит Юрий Иванович.

Успешно выдержав все испытания, Юрий Ставицкий был зачислен в Саратовское военное училище. Со своим другом будущий Герой России действительно учился вместе - правда, только один год. Курсантов было принято распределять по филиалам в разных частях большой страны - чтобы хватало «летного пространства».

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

Юрию Ивановичу было 18 лет, когда ему впервые доверили управление авиационной техникой.

- Хорошо помню, как в первый раз увидел этот вертолет - Ми-1.Он просто стоял на земле. Я сначала подумал, что это какая-то стрекоза, в которую, как в машину - сел да поехал. Водить я на тот момент уже умел. Но не тут-то было.

Именно таким вертолетом - Ми-1 - впервые в жизни управлял Юрий Ставицкий. Ему было 18 лет. Фото: Алексей Стужин\ТАСС

«Приручить» тот самый Ми-1 Юрию Ставицкому удалось далеко не сразу, а лишь в ходе упорных тренировок.

- Как нам говорил инструктор - если научитесь летать на Ми-1, то сможете все. Самый тяжелый режим - режим висения, когда нужно этот вертолет удержать на одном месте.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Когда я выпустился, то попал в пограничные войска комитета госбезопасности - отобрали документы, вызвали, - рассказывает Юрий Иванович, - Нас тогда очень всех удивило, что спрашивали, хотим ли мы работать в такой организации. Мы уже знали, что будем носить зеленые фуражки. Соответственно никому уже не светила ни Германия, ни Турция, ни Венгрия, ни даже Монголия.

В 1974 году Юрий Ставицкий выпустился из училища в звании лейтенанта. Он попал на Дальний Восток, а спустя пять лет отправился служить в Афганистан. Дату, когда военный летчик оказался в условиях боевых действий, он помнит до сих пор - 10 мая 1981 года. К счастью, именно эти события в жизни Юрия Ивановича не стали трагичными - он, хоть и получал ранения, но не видел смерть членов своего экипажа.

ГЕРОЙ РОССИИ

В сентябре 1996 года Юрий Ставицкий прибыл в командировку в состав авиации Группы пограничных войск ФПС России для участия в боевых действиях на таджикско-афганской границе. 29 сентября одна из российских погранзастав у кишлака Махи-Нав на участке Калай-Хумбского пограничного отряда подверглась массированному двухстороннему обстрелу с афганской и таджикской территорий.

На помощь осажденной заставе вылетел экипаж вертолета Ми-8 Ставицкого, в который, кроме нашего героя, входили подполковник Сергей Липовой, капитан Игорь Будай и капитан Валерий Стовба.

Экипаж вертолета Ми-8 Юрия Ставицкого вылетел на помощь осажденной заставе 29 сентября 1996 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы искали замаскированные минометные батареи с высоты трех тысяч метров. С первой попытки не нашли, поняли расположение только на втором вылете. Мы летели первыми, и в упор нас начали расстреливать. Я стал уходить влево, хорошо, что там была пропасть - мы в нее «нырнули». Но я потерял двух членов экипажа. Ко всему привыкаешь, но к смерти привыкнуть невозможно, - рассказывает военный летчик.

Капитаны Будай и Стовба погибли, но оставшимся членам экипажа удалось обнаружить ведущую обстрел заставы батарею и уничтожить ее. В декабре 1996 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга» Юрий Ставицкий был удостоен высшей награды - звания Героя Российской Федерации.

СВО - ЭТО ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАШЕЙ АРМИИ

Хотя Юрий Ставицкий уже давно на пенсии, он активно следит за нынешней обстановкой на передовой.

- Это те события, которые президент предвидел и предусмотрел. За восемь лет после того, как Крым вернулся в состав России, Запад понял, что Украину нужно вооружать. Сейчас наша армия делает все возможное, чтобы последствия этого не легли на россиян. Нынешняя обстановка - это экзамен для нашей армии и народа. Я сейчас наблюдаю за боевыми действиями. Конечно, смотрю больше в плане авиации. И мне не стыдно за наших летчиков и вертолетчиков.

Наш герой посещал мобилизованных и добровольцев. Юрий Ставицкий с уверенностью отмечает: настроение у российских военнослужащих оптимистичное.

Юрий Иванович Ставицкий посетил офис «КП-Крым» в Симферополе Фото: Евгений СТОЯНОВ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Вот уже 48 лет Юрий Иванович счастливо женат. С будущей супругой он познакомился в Крыму - она уроженка Евпатории.

- Мы познакомились в 1974 -м, когда я приехал домой в отпуск после окончания училища. Расписались три года спустя - я уже был старшим лейтенантом, почти капитаном. Я считал, что перед тем, как создавать семью, нужно крепко встать на ноги, знать, кто ты и чего хочешь от жизни.

У Юрия Ивановича двое детей - сын и дочь. Идти по стопам выдающегося отца они не стали, избрав гражданский путь.

И хоть Юрий Иванович уже давно «отошел» от профессии, служить России он не перестает. Сейчас Герой России много времени уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи - 9 декабря он посетил Молочненскую среднюю школу, в которой учился сам. А днем ранее Юрий Ставицкий вернулся из Кремля, где президент Владимир Путин вручал награды новым Героям России.

- Я присутствую на этом мероприятии каждый год, кроме последних двух лет пандемии. Мне очень приятно видеть людей, которые вошли в наши ряды - было много новых награжденных Героев России, в том числе и вертолетчиков.

Корреспондент «КП-Крым» с Героем России Юрием Ставицким Фото: Евгений СТОЯНОВ

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