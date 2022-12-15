Виноваты автомобили: Симферополь окутал смог утром 15 декабря

Белая пелена окутала окраины крымской столицы. Фото: читатель «КП»

Крымскую столицу накрыл смог утром 15 декабря. Фотографиями поделился читатель «КП-Крым».

На фото, сделанных из дома на Маршала Жукова, видно, что город оказался во власти густого тумана. Ночью в крымской столице температура воздуха резко опустилась до 0 градусов, а утром была густая облачность. Однако причиной белой пелены в городе могут быть отнюдь не погодные условия.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе Крымского федерального университета, на данный момент в Симферополе превышен уровень вредных веществ в воздухе, а главным источником загрязнения остаются автомобили. Это и могло стать причиной густого смога над городом.

Стоит отметить, что улица Маршала Жукова находится рядом с достаточно загруженной трассой - Объездной дорогой Симферополя.

Эксперты КФУ проводят наблюдения за загрязнением воздуха в 132 точках Симферополя - преимущественно возле загруженных автодорог и рядом с основными источниками выбросов в атмосферу. Как рассказала завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяна Бобра, в промышленных зонах крымской столицы наблюдается превышение допустимых концентраций углекислого газа, бензола и других вредных веществ.

- Даже в центре города фиксируются высокие показатели загрязнения воздуха, например, по формальдегиду, что объясняется высокой транспортной нагрузкой и частым возникновением транспортных заторов, - объяснила эксперт.

По словам Татьяны Бобры, проблема загрязнения воздуха имеется не только в Симферополе, но и других городах республики. Главная тому причина - выхлопные газы автомобилей.

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