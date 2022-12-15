Запасов воды Крыму хватит на год

Сейчас в водохранилищах естественного стока накоплено 152 миллиона кубометров воды. Фото: компания "ОЭК"

Обильные осадки ноября пополнили основные водохранилища Крыма на 5 миллионов кубометров воды. Больше всего дождей, по данным крымского гидрометцентра, выпало в бассейнах большинства рек северного предгорья и Южного берега Крыма. Главные водоносные артерии полуострова - Альма, Кача, Бельбек, река Черная и Салгир, получили 37-74 мм осадков, что в пределах климатической нормы, а в бассейнах остальных рек осадков выпало в 1, 5 раза больше нормы.

Больше всего притоков получили Симферопольское, Чернореченское и Счастливенское водохранилища. Притоки воды гарантируют стабильную подачу воды потребителям Симферополя, Севастополя и Большой Ялты, которые в 2020 году получали ее по графику. Сейчас в водохранилищах естественного стока накоплено 152 миллиона кубометров воды. Еще 100 миллионов кубов по системе Северо-Крымского канала залито в наливные водохранилища. И созданного запаса воды полуострову хватит на год.

- Этих запасов полуострову хватит на год, однако это не повод расслабляться, - считает эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский. - Мы должны понимать, что есть цикличность выпадения осадков на территории Крыма. Цикл - 7 лет. Мы можем вспомнить статистику: 2022 год водообильный, а предыдущий - 2017-2015. Также 2010, 2004 и 1997 - это всё водообильные годы. А между этими пиками идут засушливые периоды - 2020, 2012 и так далее. Через 3-4 года вполне можно ждать засуху, мы будет ощущать вододефицит.

К следующему засушливому периоду Крым должен подойти во всеоружии. Прежде всего предстоит отремонтировать Межгорное водохранилище, которое является самым крупным в системе наливных водоемов – его объем составляет 50 миллионов кубометров. Пока есть днепровская вода в Северо-Крымском канале, в чаще Межгорного водохранилища можно сделать существенный запас для нужд Симферополя, Севастополя и Сакского района. Для Алушты и части сел Судакского региона предстоит построить Солнечногорское водохранилище на реке Улу-Узень для сбора около 8 миллионов кубометров воды. Большую Ялту поддержит новое водохранилище на реке Марта с притоками главной гряды Крымских гор в 6 миллионов кубометров.

Восточный Крым подстрахует подземный водовод, который пройдет от трех водозаборов в северной части полуострова в Феодосию и Керчь, обеспечивая водой Судак и Ленинский район. Окончание строительства намечено на 2024 год, но уже сейчас добытую из-под земли воду можно подавать потребителям.

Восточный Крым подстрахует подземный водовод. Фото: компания "ОЭК"

- Мы сделали сбросную камеру в районе села Владиславовка, чтобы пока идет строительство тракта водоподачи и насосных станций можно было в любой момент включить насосы на водозаборах и подать воду в русло Северо-Крымского канала, а оттуда уже потребителям, - отметил директор филиала фирмы-подрядчика строительства «ОЭК-ГТ» Марк Луньков. – Такая же сбросная камера в Нижнегорском районе позволила с 2015 года подавать воду по руслу канала на восток вплоть до февраля этого года, когда в Крым вновь пришла вода из Днепра. Если ее по каким-то причинам не будет, мы готовы вновь запустить альтернативные источники.

В следующем году подрядчик должен завершить строительство тракта водоподачи на участке до водоочистных сооружений Феодосии, чтобы без утечек и испарений вода приходила из подземных источников к потребителям. Всего по подземному тракту будут перекачивать до 195 тысяч кубометров в сутки – 106 тысяч в Феодосию и 89 тысяч в Керчь.