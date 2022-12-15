Просили шоколад и конфеты: в Крыму школьники собрали посылки к Новому году для участников СВО

Школьники собрали большую новогоднюю посылку для военных, а также написали им приятные поздравления Фото: Ирина ГЕРЦ

Приближается самый главный праздник - Новый год. Но не все будут отмечать его в кругу родных и близких. Тысячи наших соотечественников встретят начало 2023 года на передовой, защищая Родину. Российским бойцам ежедневно отправляют самое необходимое, а ученики бахчисарайской школы решили порадовать военнослужащих сладкими подарками.

Кадеты 7-К «Школьной академии имени Мальцева» в Бахчисарае несколько дней собирали посылки к Новому году для участников СВО, а также писали бойцам письма с пожеланиями. Такая идея возникла не случайно.

Каждый ученик кадетского класса принес приятные сюрпризы для наших военных Фото: Ирина ГЕРЦ

Как «Комсомолке» рассказала классный руководитель седьмого кадетского класса бахчисарайской школы Наталья Заборцева, на передовой сейчас находится отец одной из учениц. Вот уже третий месяц крымский военный отважно защищает нашу страну. В те редкие моменты, когда мужчине удается связаться со своей семьей, он рассказывает о подарках, которые получают военные из других регионов.

- Там, где служит отец Кати, всего 10 крымских бойцов. Недавно всем привезли посылки, но наши ребята остались без подарков. Мы решили, что ситуацию нужно исправлять, и собрали для защитников полноценный новогодний сюрприз, - говорит учитель.

Ребята написали российским военнослужащим трогательные письма Фото: Ирина ГЕРЦ

По словам ученицы кадетского класса, крымские военнослужащие мечтают о шоколаде и конфетах - амуницией их обеспечили, но простые человеческие радости никто не отменял. Ребята откликнулись на просьбу одноклассницы и за пару дней собрали несколько больших пакетов, которые отправят защитникам нашей Родины.

Ребята пожелали защитникам нашей Родины поскорее вернуться к своим родным и любимым Фото: Ирина ГЕРЦ

Почти каждый ученик кадетских классов принес что-то приятное - шоколад, сладости, чай и другой полезный (и не совсем!) перекус. Ребята также написали российским военнослужащим письма и записали видео с новогодними поздравлениями. Школьники подчеркнули, что с нетерпением ждут защитников России домой и желают им победы.

Школьники старались порадовать наших солдат Фото: Ирина ГЕРЦ

- Дорогие наши солдаты, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо, что охраняете наш сон. Ждем вас с победой, - сказали кадеты.

Бойцам отправили сладкие сюрпризы Фото: Ирина ГЕРЦ

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