Как сэкономить на покупках и подарках перед Новым годом

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием Фото: Архив "КП"

Зима близко, а вместе с ней и Новый год, Рождество и затяжные праздничные каникулы. Самое время собирать пожелания от близких, выбирать подарки и планировать на них бюджет. Чтобы предстоящий праздник не стал головной болью из-за огромных трат, «Комсомолка» рассказывает, как экономить и планировать бюджет в декабре.

ПЛАНИРУЙТЕ

Если вы не знаете, что подарить вашим близким или друзьям, попробуйте попросить у них список желаний. Так вы сэкономите время на бессмысленные скитания по магазинам и сохраните свои деньги, подарив актуальный и нужный подарок.

Также перед походом в супермаркет или торговый центр можно составить шопинг-лист, в котором будет написано, что вам нужно и в каком количестве. Заранее определите бюджет, который планируете потратить, и, в случае превышения, это поможет не совершать бездумных и спонтанных покупок.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВСЕ НА ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

В декабре у многих из нас большое количество задач: дедлайны на работе, отчеты, таблицы, собеседования… О новогоднем настроении даже некогда подумать, поэтому за продуктами и подарками приходится идти в самый последний момент, когда цены на разные позиции взлетают до потолка.

Пока время есть, стоит помнить, что, чем раньше приступите к шопингу и планированию праздников, тем больше шансов купить все по выгодной цене и не стоять в километровых очередях.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БОНУСАХ

Для привлечения клиентов многие магазины и продавцы в преддверии Нового года объявляют грандиозные скидки, распродажи и предлагают программы лояльности. Если вы хотите сэкономить, участие в них точно поможет вам сохранить ваши деньги и купить некоторые товары дешевле. Поэтому если после очередной покупки в торговом центре консультант вежливо предлагает вам оформить бонусную карту с кэшбеком – берите.

Сегодня их можно легко привязать к номеру телефона или занести данные в мобильное приложение и следить за всеми актуальными предложениями и копить бонусные баллы.

Подобные карты часто могут помочь сэкономить от 5% до 20% от общей суммы покупки.

Но если у вас вдруг не оказалось такой карты, всегда можно попросить ее у друга или знакомого. Вам – хорошая скидка, а ему – приятный бонус в виде дополнительных баллов.

Также клиентам банка РНКБ доступна возможность получать бонусы за оплату картой в сети магазинов-партнеров. При безналичном расчете эти бонусы копятся на вашей карте, а к Новому году ими можно расплатиться или получить внушительную скидку.

КСТАТИ

В крупнейшем крымском банке не так давно начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кэшбэк до 5%. При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кэшбэк будет начисляться на обе карты.

ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

В праздничной суете часто совсем не хватает времени на то, чтобы выделить время на походы в магазин и торговые центры. В таком случае для экономии времени и удобства можно прибегнуть к онлайн-шопингу. Так, не вставая с дивана, можно легко и просто заказать нужный вам товар, а через несколько дней получить его курьером или в ближайшем пункте самовывоза.

КРЕДИТЫ

Если грамотно рассчитать расходы к предстоящим праздникам все же не удалось, всегда можно воспользоваться кредитной картой РНКБ. В таком случае можно взять банковские деньги бесплатно, если погасить задолженность в течение льготного периода, который длится до 115 дней.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не забывайте о безопасности. Следите, чтобы ваши деньги не попали в руки мошенников. Для этого нужно помнить несколько правил. Например, в разделе «Безопасность» на сайте РНКБ можно ознакомиться с подробным описанием работы мошеннических схем. Зная эти инструкции, можно обезопасить свои средства и не попасть на удочку злоумышленников.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.