Вывезенные из Донецка овчарки, оставшиеся без хозяев, будут охранять парк львов в Крыму

Самый грозный из донецких псов, Цезарь, уже на следующий день позволил убрать у себя в вольере. Фото: пресс-служба "Тайгана"

Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков продолжает эвакуировать в Крым животных, попавших в зону обстрела на Донбассе. Так, из зоопарков Мариуполя и Донецка на полуостров вывезли львов, тигров, лам, муфлонов, обезьян и разного рода пернатых. Вместе с ними в белогорский парк приехали и три овчарки. Спасаясь от бомбежек, их хозяева выехали из Донецка, определив питомцев в местный зоопарк. Собак в зверинце оказалось так много, что некоторых решил забрать в Крым Олег Зубков.

- Конечно, судьбе этих собак не позавидуешь. Помимо того, что смена хозяина, еще и обстрелы…Слава богу, Геннадий Борисович (директор донецкого зоопарка - Прим. Ред.) находил возможности для нормального кормления, а вот ласки и любви всем не хватало,- рассказал Олег Зубков в своем видеоблоге.

КАСПЕР НЕ ЛЮБИТ ПОВОДОК

Многие животные, попавшие в зоопарк, были агрессивны и не подпускали к себе людей. Но с переездом в Крым их характер начал меняться.

- Вот это пастушья овчарка, его зовут Каспер. Это та самая овчарка, у которой я плакал, когда был в Донецке. Вообще, все собаки произвели на меня неизгладимое, даже тяжелое впечатление…Каспер рычал, рвал поводок. У него, видимо, психологическая травма, связанная с поводком и ошейником. Сейчас ему хорошо, он получает ту ласку и внимание, по которым соскучился, - отметил владелец «Тайгана».

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ГРУСТНАЯ ЦЕРСЕЯ

Еще одна вывезенная в Крым овчарка - Церсея, кавказской породы. У нее более степенный характер, чем у Каспера, и очень грустные глаза. Животного ждет осмотр ветеринара и обследование - в моче у Церсеи обнаружили кровь.

- Я не думаю, что это последствия транспортировки. Вероятно это какие-то внутренние проблемы, - говорит Олег Зубков. - Я чувствую перед ней свою вину. Пришлось присыпить ее, чтобы посадить в транспортировочную клетку. Я сделал ей укол, ей было больно и она плакала.

ГРОЗНЫЙ ЦЕЗАРЬ

Самым грозным из донецких псов оказался Цезарь. Чистокровная немецкая овчарка, которая не подпускала к себе никого и даже не дала снять с себя ошейник.

- Цезарь был очень агрессивен, у него большие клыки и норовистый характер. Когда его грузили и везли, он рычал и скалился. Но это умный пес. Он анализирует обстоятельства. Он видел, как мы строим вольеры, и как я общался с другими собаками. Поэтому уже утром он подпустил меня к себе, позволил убрать вольер, обнюхал, но не цапнул, - рассказывает Олег Зубков.

Церсея покоряет кротким нравом и очень грустными глазами. Фото: скриншот из видео/пресс-служба "Тайгана"

БУДУЩИЕ ОХРАННИКИ

Вольеры для собак построили буквально за один вечер. На следующий день Касперу, Цезарю и Церсее сколотили и новые будки. Со временем овчарки будут служить в «Тайгане» и охранять территорию парка. Отдавать их в «добрые руки» Олег Зубков не намерен. Слишком дороги они ему стали. Да и охранники парку нужны.

- Еще пяток можно было бы взять. Потому что парк расширяется и границы парка нужно охранять от всяких негодяев. Лазят через забор, сливают топливо с машин, снимают колеса, воруют саженцы. Надо, чтоб за задницу кто-то их хватал, некому гавкнуть на них, - отмечает владелец «Тайгана».

Напомним, на днях из парка львов неизвестные украли три тысячи саженцев Крымской сосны, приготовленные под посадку. За информацию о похитителях Олег Зубков назначил награду в размере 25 тысяч рублей.

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