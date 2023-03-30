И хлам выброшу, и заработаю: сколько денег выручила корреспондент «КП», продавая ненужные вещи

Нужно решительно отделаться от старого, чтобы получить новое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной солнышко оживило почки на деревьях, добавило сексуальности и без того озабоченным котам. Весь мир заиграл новыми красками. Захотелось перемен и мне. Каких именно? Да неважно, главное, чтобы веселых и позитивных. Китайская мудрость гласит - пока старое не уйдет, новое не придет. Вдаваться в изыски философии на стала – решила все принять буквально и избавиться от старых вещей.

ШУБКА УЕХАЛА НА СЕВЕР

Раскрыла шкаф, заглянула на лоджию…Первой под горячую руку попала шубка, которая вместе со мной переехала из Урала - зимы Крыму теплые, и одежка уже три года висит без дела. Покупала я ее больше пяти лет назад за кровно заработанных 18 тысяч рублей.

Меха лучше «выгуливать» там, где зимой холодно. Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Продам, пока моль не почикала! – молнией пронеслась мысль в голове.

Спасая вещь от забытия и насекомых-вредителей, быстро написала объявление и выставила свой ненужный товар на «Авито».

- Продаю шубку, приносящую счастье. Мечтала жить у Черного моря - и все сбылось! - объявление именно с таким текстом разместила в интернете.

То ли незамысловатый текст сработал, то ли демократичная цена, но на объявление тут же пошли отклики.

Казалось бы, сезонный товар (шуба-то зимняя), был продан на третий день. Календарная весна не стала помехой – теплая одежка взяла, да и променяла южный Симферополь на суровую столицу Коми - город Сыктывкар. Я приложила минимум усилий - просто отнесла вещь на пункт доставки.

ШИНЫ ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ

На лоджии мертвым грузом лежали старые шины - воспоминание о бывшем бойфренде. Во время глобальной уборки дело дошло и до них. Сердечный друг сбежал пару месяцев назад, и от его наследия уже не терпелось избавиться.

Покупателем стал реальный человек из одного со мной города, который пришел за шинами в тот же день, когда было выставлено объявление.

Бородатый мужчина прошагал через кухню на лоджию прямо в обуви, где полчаса не меньше, крутил, вертел покрышки, чуть ли не пробовал их на зуб.

- Скинешь тысячу, заберу, - по окончанию «смотрин» предложил покупатель.

- Забирайте, - согласилась я.

Невыносимо хотелось, чтобы малоприятный тип вместе с шинами, напоминающими о рухнувших надеждах на личное счастье, быстрее освободили мое жизненное пространство.

Подержанные шины пользуются спросом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покупатель скинул мне на карточку три тысячи рублей, а резину вынес из квартиры и загрузил в лифт.

- Уффф! Отделалась! С паршивой овцы, хоть шерсти клок, - не без злорадства выдохнула я, вспоминая скупердяйство отставного бойфренда, которого совместный поход в заурядное кафе ввергал в шок и печаль.

Радость оказалась недолгой. Покупатель-бородач позвонил на следующий день:

- Вы мне подсунули бракованную резину! У одной шины боковой поре.

- Какие скрытые дефекты?! Вы же колеса чуть ли не лупу рассматривали, - пыталась парировать я.

Но мой оппонент гнул свою линию, переходя на нецензурщину.

Перспектива получить недоброжелателя в виде брутального товарища, которому к лицу темные подворотни, мало радовала.

- Чего вы от меня хотите? – перевела разговор на конструктивные рельсы.

И итоге пришлось перевести на карточку 500 рублей за мнимый порез и моральную травму.

Как тут не поверить, что энергетика человека «прилипает» к его вещам: свою-то шубку продала с разбега, а вот с «резиной» экс-жениха получилось не совсем красиво.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ВМЕСТО ТУМБОЧКИ

Как говорится, Бог любит троицу. Стиралку, которая, уступив место более современной модели, загромождала прихожую, забрал деловитый паренек.

- Не работает, - на всякий случай напомнила покупателю нюансы объявления.

Тот закивал головой:

- В курсе.

Внимательно осмотрел агрегат для стирки, удовлетворенно хмыкнул, отдал три купюры по пятьсот рублей. На душе потеплело - полторы тысячи вполне ничего себе деньги, учитывая, что я без мороки отделалась от хлама.

- Чуть подшаманю вашу стиралку, и как миленькая уйдет тысяч за восемь, - напоследок поделился своим бизнес-планом парнишка.

Покупатель, воодушевись моим одобрением, размяк и, уже стоя на пороге, стал хвалиться, что не меньше ста тысяч рублей в месяц имеет с перепродажи подержанных стиралок и холодильников.

Расстались с довольными минами: покупатель - с наметками на грядущую прибыль, я - с надеждой на светлое будущее.

СЧИТАЛКА КП

За неделю я заработала 8,5 тысяч рублей:

шуба - 4,5 тыс;

4 автомобильных шины - 2,5 тыс;

стиральная машинка - 1,5 тыс.

КОМПЕТЕНТНО

- Избавляйтесь от ненужного, когда уже настроились на такую волну. Лучше всего для этого выбрать день, когда у вас много свободного времени, а ваших домочадцев нет рядом, чтобы не согласовывать с ними каждый свой шаг. Людям свойственно хранить всякое ненужное барахло. Но если избавиться от «артефактов» без их ведома, то они даже и не заметят этой «пропажи». Если все-таки какая-то ненужная вещь или безделушка вам дороги, возьмите ее в руки, прижмите к груди, если сердце екает, то оставьте, - посоветовала читателям КП-Крым психолог по образованию, а в реальной жизни хозяйка клинингового агентства Алена Павловская.

Эксперт также дала советы, куда можно деть ненужные вещи.

1. Попытайтесь заработать, ведь идти на «блошиный рынок», чтобы продать ненужный велосипед или шубу не нужно, достаточно дать бесплатное объявление на одном из сервисов формата «продам-куплю», тем более, что встречаться с покупателем необязательно, ведь есть такая услуга, как доставка. Статистика говорит о том, что на сервисах объявлений неплохо продаются детские вещи, верхняя одежда, сумки, холодильники, телевизоры, диваны, столы и все, что имеет отношение к автомобилям. А вот платья и обувь для взрослых могут зависнуть надолго, но учтите, что мода возвращается и возможно устаревшие фасоны станут актуальными.

2. Домашние «залежи» можно отдать тем, кто нуждается. В любом регионе есть благотворительные организации, которые принимают одежду и обувь. Ваш вышедший из моды плащ запросто принесет радость другому человеку.

3. Но если хлам самый настоящий, то его можно отправить в приюты для животных. Потрепанные дырявые джинсы или треники станут подстилкой для бездомных Шариков и Мурок. Также в приюты для животных можно отправить: посуду - кастрюли, тарелки, ложки, ведра, старые ковры, шторки для душа, клеенки, одеяла. Востребованы и остатки стройматериалов - линолеум, саморезы, доски, краски, которые сгодятся для ремонта вольеров и будок.

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