В Симферопольском районе вечером 29 марта сработала система ПВО: сбит беспилотник

БПЛА упал прямо в поле. Фото: Олег Крючков/ telegram

В Симферопольском районе вечером 29 марта сработала система ПВО. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет, - уточнил Сергей Аксенов.

Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что враги пытались нанести удар по координатам.

- Отработал РЭБ (радиоэлектронная борьба — ред.). Такая история была пару недель назад. Скорее всего, «Стриж», - написал Олег Крючков в телеграм-канале.

Враг пытался нанести удар по координатам. Фото: Олег Крючков/ telegram

Напомним, поздно вечером 20 марта украинские беспилотники атаковали север Крыма. Так, в районе 22:00 в Джанкое сработала система ПВО. Вражеские аппараты метили в гражданские объекты. БПЛА были начинены шрапнелью и взрывчаткой. Обломки повредили здание техникума, жилого дома и магазина. Не обошлось без пострадавших. 33-летний Константин выгуливал собаку, когда на него посыпались обломки украинского беспилотника. Мужчину госпитализировали.

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