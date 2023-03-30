В Севастополе россиянин, организовавший нарколабораторию в частном доме, получил 13 лет колонии

Ранее мужчина производил наркотики в других регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе суд приговорил гражданина РФ к 13 годам лишения свободы за производство наркотиков в крупном размере и производство психотропных веществ в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

– Наркозависимый мужчина, 1989 года рождения, в мае 2022 года приехал в Севастополь и арендовал дом в частном секторе, где совместно со своим знакомым организовал химическую лабораторию по производству наркотического средства мефедрон и психотропного вещества амфетамин, – говорится в сообщении.

Вещества мужчина сбывал наркозависимым крымчанам посредством «тайниковых закладок».

В ходе обысков в доме и в автомобиле мужчины нашли около 420 граммов мефедрона и столько же амфетамина, более 1 килограмма прекурсоров для производства запрещенных веществ, а также более 100 граммов каннабиса и шесть кустов конопли.

Отмечается, что ранее фигурант производил наркотики в других регионах России и находился в федеральном розыске по подозрению в покушении на сбыт веществ. Благодаря поддельным паспорту на вымышленное имя и удостоверению сотрудника правоохранительных органов мужчине удавалось на протяжении двух лет скрываться от правосудия.

– Соучастник осужденного также задержан, в отношении него расследуется уголовное дело, – добавили в региональном УФСБ.

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