Крупнейший крымский банк выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домовладений полуострова

С момента запуска программы по газификации банк РНКБ выдал уже более 250 кредитов по ставке 3%. Фото: банк РНКБ

С момента запуска государственной программы «Газификация населенных пунктов Республики Крым» летом этого года крупнейший крымский банк выдал больше 250 кредитов по ставке 3% на общую сумму свыше 30 млн рублей. С первого декабря 2022 года для участников этой программы было отменено требование о том, что заемщик должен быть собственником домовладения. Теперь оформить кредит может любой гражданин РФ, соответствующий размещенным на официальном сайте РНКБ требованиям, при предоставлении подтверждающих документов.

Кредитные средства по льготной ставе 3% в рамках господдержки можно использовать для приобретения газового оборудования и монтажа газовых сетей в доме и на придомовой территории.

Такой кредит предоставляется на срок до пяти лет, максимальная сумма кредита – 160 тысяч рублей, для льготных категорий граждан – 200 тысяч рублей).

Чаще всего такие кредиты оформляют жители Симферополя и Симферопольского района, Белогорска и Белогорского района, а также пгт. Нижнегорский и Нижнегорского района.

Напомним, РНКБ также является участником государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая предполагает выдачу кредитов по ставке 5%. По условиям программы оформить потребительский кредит с господдержкой могут заемщики, зарегистрированные по месту жительства на сельских территориях и нуждающиеся в деньгах на благоустройство дома. В том числе — на приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг бурения скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов или помещений (в газифицированных районах) и ремонт жилых домов.

Подать заявку на получение потребительского кредита можно на сайте РНКБ, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ 24/7, а также в любом отделении банка.

Подробнее с условиями потребительского кредитования, в том числе в рамках программ господдержки, можно ознакомиться на официальном сайте банка.