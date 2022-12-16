«Критика была бы в любом случае»: глава Евпатории ответил хейтерам, недовольным тем, что город закупил шесть новогодних елок по 930 тысяч рублей

Праздничное украшение улиц Евпатории вызвало бурную реакцию горожан. Причиной стала высокая стоимость инсталляций в непростое для страны время. Фото: "Черный список. Евпатория"

В середине декабря улицы Евпатории засияли огнями – зажглась новогодняя иллюминация. Но это решение вызвало неоднозначную реакцию. Виной тому внушительная сумма из бюджетных средств, потраченная на эти цели. Новогодние иллюминации стоимостью 39 миллионов рублей вызвали активные обсуждения в соцсетях.

Ситуация спорная, с одной стороны людям хочется праздника и новогоднего настроения в родном городе. С другой стороны власти Крыму неоднократно заявляли, что в текущем году деньги из бюджета на торжества выделяться не будут. Ведь нужды СВО все же важнее декораций, а предусмотренные на эти цели средства будут направлены, в первую очередь, на помощь мобилизованным и их семьям.

Власти Евпатории, тем не менее, называли закупку вынужденной - мол, большая часть имеющихся украшений была попросту не годна к использованию.

О том, почему было принято решение потратить миллионы на украшения к Новому году и о том, отразится ли это на нуждах для СВО, «Комсомолка» поговорила с врио главы Евпатории Александром Лоскутовым.

КРИТИКА БЫЛА БЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Как объяснил Александр Лоскутов, о том, какая именно сумма будет потрачена на новогоднее украшение города, власти изначально заявляли открыто. Деньги на эти цели - 39 миллионов рублей - были запроектированы в бюджете. После первой волны недовольства горожан расходы сократили на 30%. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» врио градоначальника подчеркнул, что власти отказались от всех крупных элементов, оставив в основном консоли на столбах освещения, которые будут работать круглый год.

- Евпатория - полноценный город на 120 тысяч человек, а не просто курорт. Год назад в это же время муниципальные власти подвергались большой критике, что город не был украшен, а за новогодним настроением надо было ехать в Ялту или Симферополь. Действительно, с 2018 года централизованно не закупалось практически ничего.

По словам врио мэра Евпатории, когда говорилось о сумме закупки, это подразумевало траты не только в самом городе, но и трех населенных пунктах округа - поселках Заозерное, Новоозерное и Мирное, которым до этого «никакого внимания не уделялось».

- С прошлого года осталось всего 60 не сломанных световых консолей. Мы их тоже использовали, но закупили еще 280 - для всех четырех населенных пунктов городского округа.

Александр Лоскутов подчеркнул, что несмотря на некоторых противников, довольных горожан все же больше - об этом свидетельствуют хотя бы положительные отзывы в соцсетях. По словам градоначальника, ему не совсем понятна позиция «или-или».

- Говорили, что нужно эти деньги потратить на квартиры сиротам. Но мы и так в этом году вместо запланированных 11-ти квартир для детей, оставшихся без родителей, предоставили 13. До этого в среднем в Евпатории выдавали по пять квартир в год.

Раньше за новогодним настроением, по словам врио градоначальника, жителям нужно было ехать в другие города Крыма. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

УЧАСТНИКИ СВО НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Недовольство стоимостью новогодней иллюминации, разумеется, по большей части было вызвано ситуацией с СВО. Вот уже 10 месяцев российские военнослужащие защищают нашу страну от западных провокаций. И «пир во время чумы», по мнению большинства, не нужен - деньги лучше тратить на нужды бойцов.

- Мы и так это делаем. За счет экономии средств муниципального бюджета - не собирая с предприятий - сделали закупку более чем на миллион рублей. Нашим евпаторийским мобилизованным мы передадим все необходимое в ближайшие дни, и это только первая закупка, - отметил Лоскутов.

Муниципальные власти уже закупили приборы ночного видения, спальники, рации и одежду. По словам врио главы Евпатории, он часто общается с мобилизованными гражданами и знает, что именно необходимо нашим бойцам. Кроме того, без внимания не оставляют и семьи защитников - им оказывается вся необходимая поддержка.

НЕ МЕШАЕТ ПЛАНАМ

- Вот говорят - лучше бы не тратили на иллюминацию, а потратили на благоустройство дворов, - продолжает Александр Лоскутов, - Мы сейчас доделываем несколько общественных пространств, чего раньше и в планах не было.

По словам врио мэра, в поселке Новоозерное власти с нуля построили дополнительный двор на улице Морская, 5. Не остались без внимания и скверы в Евпатории - на улицах Демышева, Чапаева, а также сквер имени Гоголя.

ДЕРЕВО ЗА МИЛЛИОН

Волна критики на власти Евпатории обрушилась и из-за стоимости искусственных деревьев возле городского ЗАГСа. Белые праздничные украшения понравились не всем - стоимость каждого дерева, а их всего шесть, составляет 930 тысяч рублей. «Не слишком ли дорого?», - задаются вопросом евпаторийцы.

Несмотря на некоторых противников, довольных инсталляцией горожан все же больше. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

По словам Александра Лоскутова, с просьбой «разобраться с несусветными тратами властей» некоторые особо недовольные горожане даже обратились в правоохранительные органы.

- Если компетентными органами будут найдены какие-то нарушения, несоблюдения законодательства о закупках и несоответствие цены - буду только рад. Мы с любым проявлением коррупции готовы бороться.

Как подчеркнул Александр Лоскутов, обоснованность этих закупок проверяется, и если будут какие-то нарушения - об этом сразу же станет известно.

- Мы понимаем, в какой экономической ситуации мы сегодня живем. Я не могу дать гарантий, что в следующем году мы найдем средства на ту же иллюминацию. Поэтому мы заказали качественную продукцию сразу на четыре населенных пункта, которая будет создавать праздничное настроение как минимум пять лет, - заключил градоначальник.

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