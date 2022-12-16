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16 декабря 2022 14:20

«Критика была бы в любом случае»: глава Евпатории ответил хейтерам, недовольным тем, что город закупил шесть новогодних елок по 930 тысяч рублей

Внушительные расходы на праздничную иллюминацию оценили не все горожане. Некоторые посчитали, что деньги стоило потратить на нужды СВО
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Праздничное украшение улиц Евпатории вызвало бурную реакцию горожан. Причиной стала высокая стоимость инсталляций в непростое для страны время. Фото: "Черный список. Евпатория"

Праздничное украшение улиц Евпатории вызвало бурную реакцию горожан. Причиной стала высокая стоимость инсталляций в непростое для страны время. Фото: "Черный список. Евпатория"

В середине декабря улицы Евпатории засияли огнями – зажглась новогодняя иллюминация. Но это решение вызвало неоднозначную реакцию. Виной тому внушительная сумма из бюджетных средств, потраченная на эти цели. Новогодние иллюминации стоимостью 39 миллионов рублей вызвали активные обсуждения в соцсетях.

Ситуация спорная, с одной стороны людям хочется праздника и новогоднего настроения в родном городе. С другой стороны власти Крыму неоднократно заявляли, что в текущем году деньги из бюджета на торжества выделяться не будут. Ведь нужды СВО все же важнее декораций, а предусмотренные на эти цели средства будут направлены, в первую очередь, на помощь мобилизованным и их семьям.

Власти Евпатории, тем не менее, называли закупку вынужденной - мол, большая часть имеющихся украшений была попросту не годна к использованию.

О том, почему было принято решение потратить миллионы на украшения к Новому году и о том, отразится ли это на нуждах для СВО, «Комсомолка» поговорила с врио главы Евпатории Александром Лоскутовым.

КРИТИКА БЫЛА БЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Как объяснил Александр Лоскутов, о том, какая именно сумма будет потрачена на новогоднее украшение города, власти изначально заявляли открыто. Деньги на эти цели - 39 миллионов рублей - были запроектированы в бюджете. После первой волны недовольства горожан расходы сократили на 30%. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» врио градоначальника подчеркнул, что власти отказались от всех крупных элементов, оставив в основном консоли на столбах освещения, которые будут работать круглый год.

- Евпатория - полноценный город на 120 тысяч человек, а не просто курорт. Год назад в это же время муниципальные власти подвергались большой критике, что город не был украшен, а за новогодним настроением надо было ехать в Ялту или Симферополь. Действительно, с 2018 года централизованно не закупалось практически ничего.

По словам врио мэра Евпатории, когда говорилось о сумме закупки, это подразумевало траты не только в самом городе, но и трех населенных пунктах округа - поселках Заозерное, Новоозерное и Мирное, которым до этого «никакого внимания не уделялось».

- С прошлого года осталось всего 60 не сломанных световых консолей. Мы их тоже использовали, но закупили еще 280 - для всех четырех населенных пунктов городского округа.

Александр Лоскутов подчеркнул, что несмотря на некоторых противников, довольных горожан все же больше - об этом свидетельствуют хотя бы положительные отзывы в соцсетях. По словам градоначальника, ему не совсем понятна позиция «или-или».

- Говорили, что нужно эти деньги потратить на квартиры сиротам. Но мы и так в этом году вместо запланированных 11-ти квартир для детей, оставшихся без родителей, предоставили 13. До этого в среднем в Евпатории выдавали по пять квартир в год.

Раньше за новогодним настроением, по словам врио градоначальника, жителям нужно было ехать в другие города Крыма. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

Раньше за новогодним настроением, по словам врио градоначальника, жителям нужно было ехать в другие города Крыма. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

УЧАСТНИКИ СВО НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Недовольство стоимостью новогодней иллюминации, разумеется, по большей части было вызвано ситуацией с СВО. Вот уже 10 месяцев российские военнослужащие защищают нашу страну от западных провокаций. И «пир во время чумы», по мнению большинства, не нужен - деньги лучше тратить на нужды бойцов.

- Мы и так это делаем. За счет экономии средств муниципального бюджета - не собирая с предприятий - сделали закупку более чем на миллион рублей. Нашим евпаторийским мобилизованным мы передадим все необходимое в ближайшие дни, и это только первая закупка, - отметил Лоскутов.

Муниципальные власти уже закупили приборы ночного видения, спальники, рации и одежду. По словам врио главы Евпатории, он часто общается с мобилизованными гражданами и знает, что именно необходимо нашим бойцам. Кроме того, без внимания не оставляют и семьи защитников - им оказывается вся необходимая поддержка.

НЕ МЕШАЕТ ПЛАНАМ

- Вот говорят - лучше бы не тратили на иллюминацию, а потратили на благоустройство дворов, - продолжает Александр Лоскутов, - Мы сейчас доделываем несколько общественных пространств, чего раньше и в планах не было.

По словам врио мэра, в поселке Новоозерное власти с нуля построили дополнительный двор на улице Морская, 5. Не остались без внимания и скверы в Евпатории - на улицах Демышева, Чапаева, а также сквер имени Гоголя.

ДЕРЕВО ЗА МИЛЛИОН

Волна критики на власти Евпатории обрушилась и из-за стоимости искусственных деревьев возле городского ЗАГСа. Белые праздничные украшения понравились не всем - стоимость каждого дерева, а их всего шесть, составляет 930 тысяч рублей. «Не слишком ли дорого?», - задаются вопросом евпаторийцы.

Несмотря на некоторых противников, довольных инсталляцией горожан все же больше. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

Несмотря на некоторых противников, довольных инсталляцией горожан все же больше. Фото: Александр Лоскутов\Telegram

По словам Александра Лоскутова, с просьбой «разобраться с несусветными тратами властей» некоторые особо недовольные горожане даже обратились в правоохранительные органы.

- Если компетентными органами будут найдены какие-то нарушения, несоблюдения законодательства о закупках и несоответствие цены - буду только рад. Мы с любым проявлением коррупции готовы бороться.

Как подчеркнул Александр Лоскутов, обоснованность этих закупок проверяется, и если будут какие-то нарушения - об этом сразу же станет известно.

- Мы понимаем, в какой экономической ситуации мы сегодня живем. Я не могу дать гарантий, что в следующем году мы найдем средства на ту же иллюминацию. Поэтому мы заказали качественную продукцию сразу на четыре населенных пункта, которая будет создавать праздничное настроение как минимум пять лет, - заключил градоначальник.

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