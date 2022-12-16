Глава Крыма Сергей Аксенов: «Срок службы в армии должен быть два года»

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В армии обязан отслужить каждый мужчина, а срок службы должен составлять два года. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Каждый мужчина должен отслужить в армии для становления личности, характера, внутреннего стержня, и выковать этот стержень можно только в коллективе. Срок службы в армии, считаю, должен быть 2 года, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, с 2008 года срок службы в российской армии составляет 12 месяцев.

Ранее глава Крыма прокомментировал принятую Генассамблей ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Аксенов отметил, что подобные решения «шаг за шагом разрушают остатки авторитета Организации объединенных наций».

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