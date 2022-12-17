Появились атмосферные фото пещерного монастыря Качи-Кальон под Бахчисараем

Достопримечательность расположена в Бахчисарайском районе, в нескольких десятках километров от бывшей столицы крымского ханства
Фото: Ирина ГЕРЦ
Несмотря на то, что Новый год не за горами, зима не торопится приходить в Крым. Субботний день 17 декабря радует солнечной и теплой погодой, поэтому сидеть дома в такой чудесный день - преступление.
Климат полуострова позволяет наслаждаться шикарными видами круглый год, поэтому побывать в новых местах можно не только летом. Как говорится, не было бы дождя.
«Комсомолка» предлагает насладиться атмосферными фотографиями пещерного монастыря Качи-Кальон в окрестностях Бахчисарая.
Насладиться красивыми видами можно в любое время года
Фото: Ирина ГЕРЦ
Качи-Кальон не пользуется бешеным спросом у туристов и является скорее достопримечательностью для опытных путешественников по Крыму. Добраться туда можно двумя способами.
Первый - доехать до Скита Святой Анастасии в селе Предущельное. Добираться лучше на собственном автомобиле - предстоит преодолеть несколько километров в гору.
Тропа достаточно легкая, поэтому особой физической подготовкой обладать не нужно
Фото: Ирина ГЕРЦ
Во втором случае Скит можно миновать и оставить автомобиль прямо возле дороги, а затем подняться в гору пешком. Кстати, рядом находится также автобусная остановка.
Насладившись тихими и спокойными видами, нужно идти по указателям - заблудиться не получится.
Вход в пещерный монастырь платный - 100 рублей с человека. Но есть один нюанс - кассы обычно работают только до 16:00. Поэтому, если вы не боитесь оказаться среди скал в сумерках, можно сэкономить.
После 16:00 посетить Качи-Кальон можно и бесплатно
Фото: Ирина ГЕРЦ
Тропа достаточно легкая, но лучше подниматься в удобной обуви. Сложные участки, которых не так уж и много, оборудованы поручнями.
Посещение пещерного монастыря платное, но кассы работают только до 16:00
Фото: Ирина ГЕРЦ
Всего маршрут насчитывает пять гротов, но добраться до пятого можно только с помощью альпинистского оборудования. Самыми впечатляющими видами могут похвастаться третий и четвертый гроты. Стоит отметить, что образование пещерного монастыря в Качи-Кальоне не имеет точной датировки. Предполагается, что это произошло в VIII веке.
Насладиться красивыми видами можно в любую погоду. Главное - удобная обувь
Фото: Ирина ГЕРЦ
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