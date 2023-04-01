Запасы водохранилищ Крыма в засушливом марте увеличились почти на восемь млн кубометров

Два года назад, к апрелю 2021 года, общий объем воды в крымских водохранилищах составлял всего 61,3 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий объем воды в крымских водохранилищах естественного стока к концу марта составил почти 180 миллионов кубометров, что на 8 млн кубометров больше, чем месяц назад. Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

– К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,28 млн кубометров, что на 7,79 млн кубометров больше, чем месяц назад, – говорится в сообщении.

Годом ранее, к концу марта 2022 года воды было накоплено еще больше - 195 миллиона кубометров. Однако два года назад, к апрелю 2021 года, общий объем воды в крымских водохранилищах составлял всего 61,3 млн кубометров.

Крымские гидрологи отмечают, что минувший месяц был теплым и сухим, со значительным недобором осадков. Средняя температура воздуха составила 7.20 градусов - на 2.30 градуса выше нормы. Осадки выпадали неравномерно, преимущественно в виде мокрого снега, снега и дождя. В Белогорское водохранилище в марте поступило 9,7 миллионов кубометров воды, в Симферопольское - 2,1, Счастливое – 3,4, Партизанское – 2,5, Чернореченское - 11,1.

Объемы воды в водохранилищах естественного стока. Фото: Крымский гидрометцентр

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