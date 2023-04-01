Житель Алушты задушил мать и бабушку, собиравшихся отправить его на психиатрическое лечение

Мужчина через окно залез в пристройку дома, где спала его мать, и задушил ее, после чего расправился со своей бабушкой. Фото: прокуратура РК

В ночь на 31 марта текущего года 33-летний житель Алушты убил мать и бабушку, чтобы не попасть в психиатрическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает следствие, 31 марта 2023 года мужчина 1989 года рождения, находясь по месту жительства в квартире по улице Краснофлотской, задушил мать 1961 года рождения и бабушку 1937 года рождения, – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, тревогу забили коллеги убитой матери, когда женщина не вышла на работу в школу. Прибывшие полицейские обнаружили обвиняемого рядом с телами женщин.

– Задержанный пояснил следователю, что мама и бабушка вновь планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел, – рассказали в Следкоме.

Мужчину задержали, сегодня ему было предъявлено обвинение. В ведомстве отметили, что он полностью признал вину.

Напомним, в феврале в Крыму вынесли приговор мужчине, который задушил родную мать собачьим поводком в ходе пьяной ссоры - женщина была недовольна тем, что сын не ищет работу и продолжает бездельничать. Свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Следующие девять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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