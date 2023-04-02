Шарик, ты модель! Как подстричь собак по последнему писку моды в этом сезоне

Талантливый грумер превращает собаку в настоящую топ-модель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весной желание обновляться и менять стиль появляется не только у людей, но и у их домашних питомцев. Визиты к собачьему парикмахеру - грумеру - для представителей миниатюрных пород дело обычное. Но ведь хочется не просто «каре», а модельную стрижку высочайшего класса, чтобы все пробегающие мимо болонки оглядывались! Грумер Алина Голосова рассказала о самых модных элементах собачьих причесок этого сезона.

Тренд №1. Не прическа, а пальто

Шнауцерам идут «брючные» прически. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прическа для шнауцеров важна не только для внешнего вида, но и для физического здоровья. Собакам с белой шерстью подходят длинные стрижки. Например, можно сделать модную прическу «пальто» и подстричь шерстку равномерно на всех участках. Для темного цвета подойдут так называемые брючные прически, когда шерсть на лапах остается немного короче, создавая эффект «штанишек», когда на лапках остается чуть больше шерсти, создается объем. Это самый практичный вариант, потому что питомец меньше пачкается и выглядит аккуратно.

Тренд №2. Плюшевый мишка

Померанский шпиц выглядит как маленький медвежонок. Фото: Алина ГОЛОСОВА

Померанские шпицы - очень милые и шустрые друзья. Их нужно стричь хотя бы два раза в год. Обычно грумеры убирают им колтуны, придают форму ушкам и мордашке, а еще подрезают когти и шерсть на лапках. Поле для экспериментов есть и для этой породы, но категорически запрещено стричь шпица коротко без серьезных показаний. Если побрить собачку с жесткой шерстью, можно навсегда испортить ей шубку, нарушить теплообмен и навредить иммунитету. Зато для них есть очень модная стрижка «плюшевый мишка», когда подшерсток укорачивают до средней длины и придают туловищу округлую форму. Чаще всего с таким запросом приходят владельцы белоснежных пород. С такой прической эти собачки похожи на игрушечных полярных мишек. Другие модные тренды: хвостик, похожий на помпон, круглые лапки, плавные очесы, воротник полукругом и мягкая грива. Или можно уменьшить подшерсток на лапках, а мордашку и гриву оставить нетронутой.

Тренд №3. Блеск и только

Стразы обычно прикрепляют собакам на ушки. Фото: Алина ГОЛОСОВА

Чаще всего такие креативные способы выбирают владельцы йоркширских терьеров. Стразы обычно приклеивают на выбритые ушки. Они выкладываются в форме круга, треугольника, смайлика, бантика или цветочка. Можно комбинировать разные цвета страз. Мастер обезжиривает участок ушка, берет нужный клей и - вуаля - красота готова! Держатся эти переливающиеся камешки от двух недель до месяца: все зависит от активности животного. Еще один тренд сезона - тату из блесток. Хозяин выбирает трафарет, и мастер наносит специальный клей, а потом поверх блестки. Они держатся в течение месяца. Выглядит небанально и гламурно. Площадь нанесения блесток лучше выбирать небольшую, чтобы у питомца не было дискомфорта. А чтобы песик выглядел ухоженно, грумеры советуют регулярно делать тримминг. Без него у питомца могут врастать волосы. Не вышла из моды и стрижка «под щенка». Пожалуй, это самый популярный образ для этих небольших собачек. - Я стригу коротко под машинку, оставляю волос длиной не больше 1 - 2 сантиметров. На мордочке волосы чуть длиннее. По желанию хозяина можно сделать «штанишки». Песик становится визуально моложе, а стрижка «под щенка» не только удобная, но и практичная: йорка легко мыть и расчесывать, - отмечает Алина Голосова. А вот выращивать длинные волосы грумер не советует - это неудобно ни хозяину, ни четвероногому другу. Шерсть нужно часто вычесывать. А еще собаке может быть жарко в весенне-летний сезон.

Тренд №3. Добавляем цвета

В этом сезоне особенно модно окрашивать прядки питомцев. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Настала пора экспериментов! Добавлять цветные пряди можно не только людям, но и питомцам. - Именно весной чаще всего приносят животных на стрижки и окрашивание, - рассказывает Алина. - Бывало, приходили модницы, которые только-только изменили свой цвет волос и просили подстричь и покрасить своих питомцев так, чтобы они хорошо смотрелись вместе. Однотонное окрашивание уже не в моде. Лучше рассмотреть градиент или сделать яркие акценты на отдельных частях тела собачки. Если уж вы решились добавить яркие пряди своему любимцу, запомните одно: хвостатым не подойдет краска для человеческих волос. В составе раствора для окрашивания должны быть только натуральные компоненты: свекла, фрукты, разные виды хны. Иначе вместо ярко окрашенного участка спины, ушек или хвоста питомец получит химический ожог или зияющую лысину. - Если хозяин питомца не уверен, подойдет ли барбосу цвет, можно нанести на шерсть мелки. Так наглядно видно, что получится по итогу. А если не понравится, мы сразу смываем и получаем песика в «чистом» облике. Кстати, красить я рекомендую только светлых собак, на темной шерсти практически ничего не будет видно, - поясняет грумер.

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