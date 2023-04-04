Аксенов: летом досмотр на Крымском мосту будет длиться не больше часа

К началу мая собираются добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов Фото: Юлия МАРКИНА

Летом во время максимальной загрузки досмотр на Крымском мосту будет длиться не больше часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона предложил упростить досмотровые процедуры машин при пересечении административной границы из Крыма в новые российские регионы. По его словам, если исключить проверку грузов и сохранить только паспортный контроль, удастся сократить время прохождения процедуры. Кроме того, такое решение позволит перераспределить высвободившихся сотрудников.

– Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области, – отметил Аксенов.

По его словам, такую инициативу уже предварительно согласовали на федеральном уровне. В ближайшее время этот вопрос рассмотрит соответствующая комиссия.

Аксенов также рассказал, что к началу мая собираются добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту.

– В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель, – заключил глава Крыма.

Напомним, охрана Крымского моста будет усилена перед курортным сезоном. Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что ситуация на объекте стабилизировалась. По его словам, там обеспечивается 100%-ный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту. Глава ведомства также отметил, что в период летних отпусков в Крым планируется перевезти 3 миллиона туристов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запустить движение небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сейчас обсуждаются необходимые меры для ускорения досмотра при въезде на мост.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. 5 декабря движение по правой автомобильной части моста было возобновлено, а 23 февраля было открыто и движение по левой автодорожной части.

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По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, соответствующее решение примут в ближайшее время (подробнее)