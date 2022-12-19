Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорт « Симферополь» до 27 декабря

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация вновь продлила режим временно ограничения полетов в аэропорты юга России, в то числе в Симферополь, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Крыма.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь до 27 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий уровень террористической опасности.

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Ограничения будут действовать с 13.00 до 18.00 часов (подробнее)