Украинского шпиона в Севастополе осудили на 12 лет за госизмену

Мужчина передавал спецслужбам Украины данные о деятельности Черноморского флота. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина, работавшего на украинскую разведку. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он обвиняется в совершении государственной измены.

Как выяснили силовики, по заданию главного управления разведки Минобороны Украины в 2020-2021 годах шпион собирал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности России, и передавал их другой стороне.

Деятельность севастопольца пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ России.

- Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год, - отметили в ФСБ.

Напомним, ранее в Крыму был задержан 51-летний россиянин, который ранее служил в ДНР. Выяснилось, что мужчина передавал украинским спецслужбам данные, способные нанести урон безопасности РФ. Шпион пытался покинуть территорию РФ, но был пойман силовиками.

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