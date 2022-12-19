С доставкой на дом: как получить банковскую карту без посещения офиса

Фото: ПСБ

Все давно уже привыкли, что товары и услуги можно приобрести не выходя из дома – заказав их по телефону или на cайте. Таким образом можно получить многое – от пиццы до компьютерной техники. Цифровизация не обошла стороной и банковскую сферу. Кредитные организации помогают своим клиентам через мобильное приложение или интернет-банк оплатить коммунальные услуги, пополнить телефонный счет или сделать онлайн-перевод. А теперь крымчанам доступна возможность с доставкой на дом заказать и банковскую карту. Такую услугу предоставляет ПСБ, который начал работать в Крыму и в Севастополе чуть больше полугода назад.

По нужному адресу доставят и дебетовую, и кредитную карту.

– Выбор – когда, где и как получать необходимую услугу – это одна из составляющих по-настоящему качественного обслуживания. Мы фокусируемся на комфорте клиента, поэтому постоянно совершенствуем наши сервисы, в том числе дистанционное обслуживание. При этом мы гарантируем безопасность персональных данных при таком получении любой карты ПСБ не меньшую, чем при оформлении продукта в офисе, - отмечает Светлана Сидорова, управляющий Крымским филиалом ПСБ.

Как получить карту без посещения офиса ПСБ? Предлагаем пошаговую инструкцию!

1.Зайдите на сайте ПСБ в раздел «Доставка банковских продуктов». Далее нужно кликнуть на кнопку «Заказать карту» под выбранной вами позицией и заполнить поля с информацией о вас. Если вы зарегистрированы на Госуслугах, то достаточно будет разрешить ПСБ обработку персональных данных и форма будет заполнена автоматически, нужно только проверить и подтвердить актуальность сведений. Без авторизации на Госуслугах данные паспорта, адрес регистрации, а также некоторую другую информацию необходимо внести вручную.

2. Выберите регион и населенный пункт получения карты из списка на сайте банка. Укажите адрес, где вам будет удобно принять специалиста службы доставки. Имейте в виду: вручение карты возможно только внутри зданий. Из соображений безопасности банковские продукты не будут передавать в торговых центрах, парках и других местах скоплений люде.

3.Выберите удобную дату и время получения карты. Получить карту на руки, если она неименная, можно уже на следующий день после оформления. В остальных случаях срок составит от 1 до 7 дней в зависимости от города получения. Ожидайте звонка от сотрудника службы доставки. Обычно это происходит за сутки до планируемой даты получения карты. Проверьте, корректно ли вы указали в заявке свой номер телефона. Если нет, можно позвонить в службу доставки по номеру, направленному в смс-сообщении, или же обратиться в банк по единому телефону для частных лиц 8-800-333-03-03. Бывает и так, что планы изменились, и вы хотите получить карту по другому адресу. В таком случае просто назовите при звонке новые данные.

4.Получите карту на руки! Для этого при себе держите паспорт РФ с отметкой о регистрации. Если ее нет, предоставьте сотруднику банка свидетельство о временной регистрации по форме №3. И не беспокойтесь о конфиденциальности – персональные данные клиентов надежно защищены, даже если карту вручают на дому, а не в офисе банка. Как только карта будет активирована, вы получите смс-сообщение. Как правило, использовать пластик можно уже в день доставки или же на следующий день.

КСТАТИ

Клиенты ПСБ могут вне офиса получить не только банковскую карту, но и кредит наличными. Здесь работает та же простая схема: нужно заполнить онлайн-форму на сайте банка и дождаться решения. На телефон придет смс-сообщение об одобрении заявки. Будущий заемщик получит логин и пароль, по которым он сможет зайти в банковское мобильное приложение. Заказ дистанционной услугу происходит так же, как в случае с доставкой карт.

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