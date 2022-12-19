Керченская паромная переправа приостановила работу 19 декабря из-за непогоды

По проливу в понедельник действует штормовое предупреждение Фото: Виктор Гусейнов

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. По проливу в понедельник действует штормовое предупреждение.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщается, что с начала работы Керченской паромной переправы 9 октября по 19 декабря через пролив в обе стороны было перевезено в общей сложности 47 тысяч 770 пассажиров, 33 тысячи 610 единиц автотранспорта и 3 тысячи 790 ж/д вагонов. Паромами, работающими на линии, за это время выполнено 1125 рейсов.

Напомним, движение по Крымскому мосту 19 декабря также перекрыто в связи с восстановительными работами. Ограничения будут действовать до 18.00 часов.

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