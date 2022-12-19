Власти Керчи отключили подсветку, в которой крымчане разглядели украинский флаг

Иллюминация в Керчи многим напомнила символику соседнего государства. Фото: скриншот из видео/КерчьИнфо/Telegram

В Крыму разгорелся скандал из-за цвета новогодней иллюминации, которую установили на фонарных столбах в центре Керчи. На видео, опубликованном местным СМИ, огни гирлянд горят голубым и желтым цветом. Ролик распространили многие telegram-каналы. Автор одного из них, блогер и общественник Александр Талипов даже высказал мнение о якобы «жовто-блакитной» позиции властей города, вызвав тем самым шквал комментариев на эту тему.

Однако однозначной позиции пользователи не проявили, наоборот мнения крымчан разделились. Одни считают иллюминацию провокационной, другие не видят в ней ничего плохого.

Сейчас скандальная иллюминация отключена Фото: Юлия МАРКИНА

- На ровном месте проблему сделали…Мне кажется люди просто придираются!

- Если бы это было в сочетании с зелёным или любым другим цветом, то это было бы не так выражено.

- Профессионал воздержался бы от использования этого сочетания, как провокационного.

- Думаю это уже лишнее. Давайте вообще запретим эти два цвета.

- Совпадений не бывает, не будьте наивны, - пишут пользователи.

Масла в огонь подлили и украшения на главной городской елке на площади Ленина. Ее украсили золотыми, синими и красными шарами прошлых лет. Такое сочетание тоже вызвало у вопросы у общественника, при том, что год назад елка была украшена точно так же.

Елку в Керчи украсили золотыми, синими и красными шарами. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В соцсетях тем временем появилась информация о якобы жесткой реакции на ситуацию в Керчи в кабинетах Совмина и начале внутренней проверки. Однако в пресс-службе Совета министров КП-Крым эти данные не подтвердили.

В то же время источник в керченском горсовете сообщил нам, что власти города «прислушаются к пожеланиям керчан».

Уже сегодня скандальную иллюминацию на улице Кирова отключили.

Подсветка, в которой крымчане разглядели украинский флаг, больше не горит. Фото: Юлия МАРКИНА

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