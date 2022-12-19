В Крыму выпал долгожданный снег: рассматриваем фото заснеженного полуострова

Снежок напомнил крымчанам о приближении Нового года Фото: Евгений СТОЯНОВ

Крымчане утром 19 декабря увидели первый снег. И хоть календарная зима правит бал уже третью неделю, на полуострове до этого была типичная осенняя погода.

Фотографии редкого для Крыма природного явления жители полуострова поспешили разместить в социальных сетях.

На трассе "Таврида" под Белогорском снега было чуть больше, чем в городах. Фото: AMS Simferopol

И хоть снег растаял достаточно быстро, погода все же не спешит радовать теплом - температура воздуха в некоторых городах достигает минусовых температур.

Больше всего снега выпало в крымской столице. Фото: AMS Simferopol

Больше всего снега выпало в Симферополе. Хоть и немного, но столицу республики все же накрыло белой пеленой. Но и севастопольцы тоже успели понаблюдать редкое природное явление.

Севастопольцы тоже успели увидеть первый снег утром 19 декабря. Фото: "Подслушано в Севастополе"\VK

Согласно прогнозу Крымского гидрометцентра, жители полуострова в ближайшие десять дней вряд ли дождутся снега - сюда вернется настоящая дождливая осень. Но, возможно, снегопад еще напомнит о себе в новогодние праздники.

Редкое для Крыма явление радовало местных жителей недолго - уже к обеду большая часть снега растаяла. Фото: "Подслушано в Севастополе"\VK

Напомним, минувшая суббота, напротив, была даже жаркой по декабрьским меркам - 17 декабря в предгорных районах Крыма было зафиксировано до 20 градусов тепла. Тем удивительнее для местных жителей было увидеть снег в начале рабочей недели.

Зима все же заявила о своих правах Фото: Евгений СТОЯНОВ

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