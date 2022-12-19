В Крыму выпал долгожданный снег: рассматриваем фото заснеженного полуострова

Снежок напомнил крымчанам о приближении Нового года
Фото: Евгений СТОЯНОВ
Крымчане утром 19 декабря увидели первый снег. И хоть календарная зима правит бал уже третью неделю, на полуострове до этого была типичная осенняя погода.
Фотографии редкого для Крыма природного явления жители полуострова поспешили разместить в социальных сетях.
На трассе "Таврида" под Белогорском снега было чуть больше, чем в городах. Фото: AMS Simferopol
И хоть снег растаял достаточно быстро, погода все же не спешит радовать теплом - температура воздуха в некоторых городах достигает минусовых температур.
Больше всего снега выпало в крымской столице. Фото: AMS Simferopol
Больше всего снега выпало в Симферополе. Хоть и немного, но столицу республики все же накрыло белой пеленой. Но и севастопольцы тоже успели понаблюдать редкое природное явление.
Севастопольцы тоже успели увидеть первый снег утром 19 декабря. Фото: "Подслушано в Севастополе"\VK
Согласно прогнозу Крымского гидрометцентра, жители полуострова в ближайшие десять дней вряд ли дождутся снега - сюда вернется настоящая дождливая осень. Но, возможно, снегопад еще напомнит о себе в новогодние праздники.
Редкое для Крыма явление радовало местных жителей недолго - уже к обеду большая часть снега растаяла. Фото: "Подслушано в Севастополе"\VK
Напомним, минувшая суббота, напротив, была даже жаркой по декабрьским меркам - 17 декабря в предгорных районах Крыма было зафиксировано до 20 градусов тепла. Тем удивительнее для местных жителей было увидеть снег в начале рабочей недели.
Зима все же заявила о своих правах
Фото: Евгений СТОЯНОВ
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