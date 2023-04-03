В Севастополе начальника отдела ГБУ «Парки и скверы» будут судить за халатность

Ущерб городу превысил 2,1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе начальник отдела ГБУ «Парки и скверы» предстанет перед судом за халатность при приемке работ по реконструкции сквера им. Василия Бузины. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что сотрудник организации-подрядчика предоставил чиновнику акты сдачи-приемки, в которых содержались заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предусмотренных условиями госконтракта. Так, в действительности подрядчиком не был произведен ряд строительных работ по укладке покрытий, в том числе тротуарной плитки.

– Начальник отдела не выяснил фактические обстоятельства выполнения, принятия и оплаты строительных работ, не привлек специалистов для оценки. Подписав акты, он принял работы, не соответствующие условиям контракта, после чего передал документы для исполнения в бухгалтерию, – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в период с августа по декабрь 2020 года из бюджета Севастополя были оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 2,1 млн рублей.

В ходе следствия были приняты меры по возмещению ущерба, причиненного городскому бюджету – в частности, был арестован автомобиль обвиняемого. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя.

– В отношении должностных лиц коммерческой организации, являвшейся подрядчиком по государственному контракту, материалы выделены в отдельное производство, – добавили в региональном надзорном ведомстве.

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