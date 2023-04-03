Клиенты РНКБ могут оформить новый автокредит наличными

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Приобрести легковое авто в Крыму стало проще. Банк РНКБ запустил новую программу «Автокредит наличными». Как отмечают в банке, благодаря этому продукту клиенты получили широкие возможности. Так, теперь можно приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне на территории России. Кроме того, клиенты могут купить машину на интернет-площадке или на аукционе.

КАК ОФОРМИТЬ АВТОКРЕДИТ

В первую очередь, нужно подать заявку на кредит в мобильном приложении, на официальном сайте банка или же лично подойти в операционный офис РНКБ. Если заявка одобрена, банк перечисляет деньги на счет или карту заемщика.

Далее клиент может выбирать, покупать авто и оформлять его в залог банка.

УСЛОВИЯ

Доступная сумма кредита — от 150 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев. При этом первоначальный взнос не нужен. В банке также отметили, что заемщик может получить скидку к ставке до 2%, если оформит КАСКО. Так, с учетом этого дисконта скидка к ставке по автокредиту наличными составит от 11,9% годовых.

- Рынок автомобилей с пробегом в России очень велик и имеет устойчивую тенденцию к росту, - говорит заместитель председателя Правления Николай Билан. – Автокредит наличными – это удобная альтернатива кредитам наличными с максимально комфортными условиями для заемщика. Процесс получения кредита максимально упрощен и экономит время как покупателям, так и продавцам.

При оформлении кредита наличными нужно выполнить некоторые требования. Так, автомобиль должен быть легковой, категории В. Цена машины должна быть не меньше 80% от суммы кредита на момент оформления залога. Для машин российского, китайского и индийского производства действует следующее ограничение: возраст не больше 7 лет и не больше двух владельцев за все время. Автомобили других производителей должны быть не старше 12-ти лет, допускается не больше трех владельцев. Кроме того, важное условие при оформлении кредита — отсутствие негативных сведений о машине.

Подробно с условиями продукта можно ознакомиться на официальном сайте банка.

КСТАТИ

Клиенты РНКБ, которые хотят купить автомобиль, также могут рассмотреть программу «Автостандарт» с господдержкой. Льготная ставка стартует от 7,5% годовых. Такая ставка возможна, если заемщик оформит страхование жизни от несчастных случаев и болезней, а также застрахует транспортное средство от угона или уничтожения.

Первоначальный взнос по кредиту с господдержкой - 15% от стоимости авто. Максимальный срок кредитования - 7 лет. Сумма, на которую могут рассчитывать заемщики - От 150 тысяч до 6 миллионов рублей.

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