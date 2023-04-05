Пичкали веществом, подавляющим волю: в Ялте похитители отобрали у жертвы BMW и ключи от квартиры

На суде крымчанин заявил, что деньги и имущество его знакомый отдал добровольно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ялты 1973 года рождения признали виновным в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Ялтинец и другие люди разработали план по похищению человека из корыстных побуждений. В декабре 2018 года мужчина позвал своего знакомого встретиться. Житель ЮБК напоил его до беспомощного состояния, посадил в машину и отвез в арендованный частный дом.

– Потерпевшего насильно удерживали несколько дней, кроме того ему вводили внутримышечные инъекции с неустановленным в ходе следствия веществом, которое подавляло его волю к сопротивлению, – отметили в суде.

В итоге сообщники получили ключи от BMW Z4 и квартиры мужчины, а также код от сейфа. Оттуда злоумышленники вытащили деньги и золото. Авто потерпевшего перегнали из подземного паркинга.

– Всего подсудимый и иные лица, в составе преступной группы, завладели имуществом на общую сумму более 2,5 миллиона рублей, – сообщили в суде.

Ялтинец свою вину не признал. Мужчина заявил, что знакомый несколько дней отдыхал в арендованном им доме, а деньги и имущество отдал добровольно в счет долга.

Ялтинский городской суд приговорил жителя курорта к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако Верховный суд уменьшил этот срок на два месяца. Таким образом, крымчанин проведет за решеткой 10 лет 10 месяцев. Что же касается сообщников ялтинца, то уголовное дело в отношении этих людей выделили в отдельное производство.

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