В Крыму закончились съемки второй части детективного сериала «Бим» с Денисом Никифоровым

На телеэкраны сериал выйдет уже в начале января. Фото: Денис Никифоров/Вконтакте

В Крыму закончились съемки второй части детективного сериала «БиМ». В течение семи месяцев работа киношников кипела в Феодосии и ее окрестностях. Именно сюда, в небольшой приморский городок, по сценарию фильма был «сослан» герой актера Дениса Никифорова, капитан полиции Макар Климов, в паре с верным напарником псом Бимом, которого в жизни зовут Фунтик.

Поучаствовать в съемках посчастливилось многим крымчанам. Набор в массовку практически не прекращался. На съемочной площадке требовались сотрудники полиции, «хорошо одетые посетители ресторана», парни и девушки на роль поваров, байкеры с мотоциклами, «маленький лысенький смешной массажист», а также типажи на роли бандитов, санитаров, врачей скорой, сотрудников таможни, и просто молодежь, прохожие и пассажиры ж/д вокзала.

Съемки сериала стартовали в Феодосии в июне. Фото: Любовь Головнева/Набор на съемки фильмов в Крыму/Вк

Ради участия в съемках крымчане ехали на кастинг со всего полуострова. Снятся в кино мог и любой отдыхающий. Главное – соответствовать типажу. Но больше всего, пожалуй, повезло жителям Феодосии. У Анастасии Каретко, например в фильме снялась пятилетняя дочь Алена. Причем стала героиней не просто эпизода, а целой серии.

О работе с Денисом Никифоровым, Александром Армером (он играет капитана полиции Сему Жука) и Бимом – только самые лестные отзывы. Со времен первого сезона пес хоть и повзрослел, но остался таким же добряком.

Об окончании съемок официально объявил сам Денис Никифоров у себя на странице в социальной сети.

- Ну вот и закончили съёмки второго сезона сериала «БиМ-2»! Всех причастных поздравляем! С наступающими! – написал актер и опубликовал совместное фото с Фунтиком уже на фоне рождественского венка и новогодней атрибутики.

Денис Никифоров порадовал поклонников новыми кадрами со съемок сериала. Фото: Денис Никифоров/Вк

За все эти полгода актер не часто баловал поклонников сериала новыми кадрами со съемочной площадки (зато их публиковали актеры массовых сцен!). Но в последнее время выставил сразу несколько.

Всего в Крыму отсняли 30 серий «БиМа2». Телеканал «НТВ» начнет показ сериала уже 9 января.

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