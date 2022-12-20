«Заминировавшему» в Крыму здание Роспотребнадзора украинцу смягчили вынесенный ранее приговор

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

«‎Заминировавшему» здание Роспотребнадзора гражданину Украины смягчили вынесенный ранее приговор, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

Напомним, подсудимый в октябре 2021 года отправил на электронной почту Межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма письмо с угрозой совершения акта терроризма, заявив, что в здании якобы заложена бомба. На месте была проведена проверка, в результате которой опасных предметов найдено не было.

- В судебном заседании суда первой инстанции подсудимый отрицал свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления, однако его вина была доказана собранными по делу доказательствами, - говорится в сообщении.

Тогда Киевским районным судом Симферополя он был приговорен к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Однако при рассмотрении апелляции Верховный суд республики изменил приговор, смягчив наказание до пяти лет и двух месяцев ограничения свободы.

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