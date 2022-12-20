«Заминировал» кафе в день своей свадьбы: крымчанину, желавшему отомстить недружелюбным официантам, вынесли приговор

При вынесении приговора отягчающим обстоятельством стал рецидив Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии вынесли приговор местному жителю, который в день своей свадьбы из хулиганских побуждений сообщил о якобы заложенной в кафе бомбе. Как позже выяснилось, так мужчина решил отомстить игнорировавшим его сотрудникам заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

10 сентября этого года мужчина позвонил по номеру «102» и, не называя своего имени, сообщил старшему оперативнику дежурной части ОМВД о том, что в заведении общепита на набережной лежит подозрительная сумка. Речь шла о кафе «Морячка» по проспекту Айвазовского, 12, в котором за некоторое время до тревожного звонка мужчина решил продолжить банкет по поводу своей свадьбы.

Сотрудники общепита праздничное настроение посетителя не разделили и продолжили пить кофе, отказавшись его обслуживать. Удрученный таким невниманием, подсудимый решил проучить обидчиков и сообщил в экстренные службы о подозрительной сумке в заведении, внутри которой, по его мнению, спрятано взрывное устройство.

Приехавшие на место силовики сумку действительно нашли, однако бомбы внутри не оказалось. Сам мужчина позже признался, что в сумку не заглядывал, а о том, что приедут полицейские, не думал.

При вынесении приговора отягчающим обстоятельством стал рецидив. Кого и за что евпаториец так решил «наказать» ранее - не известно, однако в этот раз его приговорили к реальному сроку ограничения свободы. Следующие три года он проведет в исправительной колонии строгого режима.

- Также с осужденного в доход государства взысканы процессуальные издержки в сумме 3120 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

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